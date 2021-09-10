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Delta病毒肆虐 澳洲新南威爾斯州單日新增確診創高

鉅亨網編譯陳達誠
Delta病毒肆虐 澳洲新南威爾斯州單日新增確診創高 (圖片：AFP)
Delta病毒肆虐 澳洲新南威爾斯州單日新增確診創高 (圖片：AFP)
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澳洲Delta變種病毒確診疫苗COVID-19雪梨墨爾本新南威爾斯州維多利亞州

Delta 變種病毒在澳洲肆虐，新南威爾斯州當局週五 (10 日) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 單日新增確診新增 1542 例，刷新上週所創下的 1533 例紀錄。

在傳染力強大的 Delta 變種病毒肆虐下，澳洲大城市場雪梨及墨爾本的疫情持續擴大。新南威爾斯州是澳洲第三波疫情最為嚴重的地方，10 日新增本土病例達到 1542 例，死亡案例新增 9 例。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 在該州首府雪梨的記者會上表示，「目前為止的發展在預料當中」，估計下週的疫情會達到高峰。

官員表示，雪梨確診案例攀升讓救護人員疲於奔命，過去兩週所載送的新冠肺炎病患將近 6000 人，較先前翻倍成長。該州有 1156 名確診者住院治療，207 人住進加護病房、89 人需要呼吸器。

即使如此，新南威爾斯州當局仍於週四 (9 日) 表示，只要該州 70% 成人完成疫苗接種，就可重啟雪梨的商業活動，預估可在 10 月中旬達成此目標。目前該州 16 歲以上民眾，有 76% 施打過 1 劑疫苗、 44% 完整接種。

另外在維多利亞州，單日新增 334 例確診，創下今年記錄，還有 1 例死亡案例。預計在 9 月 23 日左右等到 70% 成年人至少接種過一劑疫苗之後，該州首府墨爾本也打算放寬部分的防疫規定。

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