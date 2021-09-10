 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

日月光投控產能滿載 外資估今年營益率站上10% 近6年來首見

鉅亨網記者魏志豪 台北
日月光投控營運長吳田玉。(鉅亨網資料照)
日月光投控營運長吳田玉。(鉅亨網資料照)
Tag
日月光投控半導體封測價格漲價缺貨

外資今 (10) 日出具報告指出，日月光投控 (3711-TW) 受惠封裝、測試產能滿載，加上 EMS 事業回溫，9 月、第三季營收將雙創新高，且隨著銷售單價上漲、生產效率優化，今年整體集團營益率將衝上 10.2%，為 6 年來首見。

外資表示，日月光投控上半年受華為海思影響，測試產能未滿載，但隨著旺季效應，測試業務將在第三季產能全開，EMS 業務也隨著客戶新機發表，加上零組件缺料幅度收斂，營收將創下單季新高。

外資補充，日月光投控 7、8 月營收合計達 969.29 億元，已達市場預期 64.4%，且在市場需求續強、產能利用率維持高檔，9 月營收將繼續成長並創高，第三季營收可望衝上 1505.27 億元。

外資看好，日月光投控目前 BB(訂單出貨比) 值仍大於 1，顯現訂單超越現有產能，未來儘管部分訂單調整，但在 5G、HPC、汽車、物聯網等趨勢帶動下，整體產能仍呈現供不應求，明年第一季營收也可優於往年同期。

另外，日月光投控也針對長期封裝需求，與客戶簽訂長約，範圍從打線封裝擴張至覆晶封裝、晶圓級封裝，預計今年下半年就會逐步生效，且日月光投控也提升銷售單價，可望抵銷原物料上漲的壓力，維持高獲利水準。

外資預計，日月光投控不僅封測業務產能滿載，也透過智慧工廠提高生產效率，預計今年封測業務的營益率將較去年提升 2.5-3 個百分點，拉抬整體集團的營益率衝上 10.2%，是 2015 年以來首見的雙位數。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
日月光投控3711
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞