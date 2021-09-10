日月光投控產能滿載 外資估今年營益率站上10% 近6年來首見

外資今 (10) 日出具報告指出，日月光投控 (3711-TW) 受惠封裝、測試產能滿載，加上 EMS 事業回溫，9 月、第三季營收將雙創新高，且隨著銷售單價上漲、生產效率優化，今年整體集團營益率將衝上 10.2%，為 6 年來首見。

外資表示，日月光投控上半年受華為海思影響，測試產能未滿載，但隨著旺季效應，測試業務將在第三季產能全開，EMS 業務也隨著客戶新機發表，加上零組件缺料幅度收斂，營收將創下單季新高。

外資補充，日月光投控 7、8 月營收合計達 969.29 億元，已達市場預期 64.4%，且在市場需求續強、產能利用率維持高檔，9 月營收將繼續成長並創高，第三季營收可望衝上 1505.27 億元。

外資看好，日月光投控目前 BB(訂單出貨比) 值仍大於 1，顯現訂單超越現有產能，未來儘管部分訂單調整，但在 5G、HPC、汽車、物聯網等趨勢帶動下，整體產能仍呈現供不應求，明年第一季營收也可優於往年同期。

另外，日月光投控也針對長期封裝需求，與客戶簽訂長約，範圍從打線封裝擴張至覆晶封裝、晶圓級封裝，預計今年下半年就會逐步生效，且日月光投控也提升銷售單價，可望抵銷原物料上漲的壓力，維持高獲利水準。

外資預計，日月光投控不僅封測業務產能滿載，也透過智慧工廠提高生產效率，預計今年封測業務的營益率將較去年提升 2.5-3 個百分點，拉抬整體集團的營益率衝上 10.2%，是 2015 年以來首見的雙位數。