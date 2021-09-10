 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈航運指數〉SCFI創高 美國線運價續寫新天價

鉅亨網記者王莞甯 台北
美東線和美西線運價均續創高。(圖：長榮提供)
美東線和美西線運價均續創高。(圖：長榮提供)
Tag
運價海運貨櫃長榮萬海陽明達飛台驊

上海航交所今 (10) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 65.51 點至 4568.16 點，續創新高，周漲 1.45% 則略低於上周的增幅 2.67%，三大遠程航線同步上漲，美東線和美西線運價均續創高，歐洲線也呈現連 2 彈。

據 SCFI 報價，歐洲線本周每 TEU 報價上揚 48 美元至 7491 美元，周漲 0.64%，低於上周的漲幅 1.06%。

而美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 11731 美元，續漲 83 美元，周漲幅 0.71%，低於上周的 4.58%，美西線也續漲 56 美元至 6322 美元，漲幅 0.89%，低於上周的 5.33%。

貨攬業者指出，傳統旺季效應加上塞港問題持續無解，使運價上漲未見趨緩，據上海航交所統計，8 月全球主要航線綜合準班率指數周跌 1.74% 至 17.16%，幾乎全數航線準班率均不到 20%。

貨攬業者進一步說明，塞港問題也有部分來自後端供應鏈，例如貨物從港口卸下後卡車運送人力不足，造成塞櫃，形成惡性循環，由於各國疫情具高度不確定性，不排除美國線供不應求市況，將一路延續至明年第一季。

不過，全球第三大、北美航線主要航商達飛海運 (CMA CGM) 最新拋出海運市場最新震撼彈，宣布至明年 2 月 1 日前停止所有現貨運費上漲，貨攬業者透露，通常達飛航運報價相對一般航商會高一些，或許是一種策略，但市場仍憂心，達飛此舉恐引發連鎖效應，並導致接下來運價漲不太動。

也有市場人士解讀，達飛凍漲基礎運價，並非綜合附加費，還要觀察其他大型航商的態度，再行判斷。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
長榮2603萬海2615陽明2609台驊投控2636中菲行5609
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞