國泰金前8月寫八紀錄 累計稅後純益1141億元 EPS 8.35元

國泰金控 (2882-TW) 自結 8 月稅後純益 108.8 億元，累計稅後純益達 1140.9 億元，較去年同期大幅成長 91%，累計獲利再創新高，每股稅後純益 (EPS) 達 8.35 元；國泰人壽累計獲利再創高，且淨值及 RBC 續居 10 年高位，加上國泰證券及國泰投信單月及累計獲利均續創同期新高，帶動國泰金合計寫下八項紀錄。

國泰人壽 8 月股利收入 61 億元 前 8 月獲利大增 124%

國泰人壽 8 月稅後純益 80.6 億元，至 8 月累計稅後純益達 944.9 億元，較去年同期大幅增長 124%，持續刷新歷年紀錄，反映投資績效良好，避險成本管控得宜。

近期在市場擔憂 Delta 疫情恐衝擊經濟增長動能，以及觀望各國貨幣政策調整時程等因素下，金融市場震盪幅度加大，惟資金充沛仍給予金融市場支撐。國壽透過靈活操作以增進投資收益，股利收入因部分國內企業股利發放時程遞延影響，8 月國內外股合計股利收入約 61 億元，預期全年股利收入落於 185~195 億元之間，優於去年水準。

此外，國泰人壽亦適時調整債券佈建節奏，以提升經常性收益。匯率方面，台幣 8 月走升且相對其他亞幣偏強，使匯兌操作壓力猶存，然傳統避險工具 CS 避險成本持續維持低檔，NDF 避險成本亦較上半年改善，使整體避險成本仍符合目標水準。

國壽表示，該公司資本水準強健，淨值及 RBC ratio 續居 10 年高位，面對未來的不確定性，國壽擁有足夠的財務韌性，面對市場波動並維持投資彈性。

保險本業方面，死費差呈現穩定獲利，國壽的商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，8 月初年度保費 (FYP) 及初年度等價保費 (FYPE) 分別為 170 億元及 35 億元，皆穩居業界第一。

國泰世華銀去年投資收益基期高 8 月單月獲利年衰退

國泰世華銀行部分，8 月稅後純益 23.6 億元，累計稅後純益達 167 元，較去年同期減少，主要是因為去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，核心業務獲利則皆較去年提升。

國泰世華銀表示，今年以來，存放款持續成長，累計純益息收入較去年同期增加 7%；在手續費收入業務表現上，投資市場持續熱絡，國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長推動財管業務動能，累計淨手續費收入較去年同期成長 10%；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至 8 月底為 519 萬張，較去年同期成長 3%。

截至 8 月底，國泰世華銀逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 907%，資產品質維持穩健。

國泰產險 8 月稅後純益 2.9 億元，前 8 月累計稅後純益 18.3 億元，較去年同期成長 7%。國泰產險在質量並重政策下，各險損失率普遍有下降情況，淡化了年初大型賠案造成本業損益波動；此外，今年以來投資績效表現佳，再加上現金股利挹注，帶動獲利較去年同期成長。

在核心保險業務上，8 月個體簽單保費 19.1 億元，累計個體簽單保費達 165.9 億元，年成長 12%，位居市場第二。其中，健康傷害險成長 44%，車險成長 8%；自 5 月台灣疫情爆發以來，國泰產險因應疫情適時推出符合民眾需求的防疫商品與疫苗險，另受惠於持續推廣「車險完整保障」之觀念，新客戶穩定成長及近年積極投入數位轉型、數位創新等推動，使行銷與客戶服務可透過線上進行，有助於業績增長。在財務投資方面，8 月資本市場表現較為波動，投資團隊將持續評估經濟數據與市場風險，動態調整投資組合以維持良好獲利表現。

國泰證台股經紀業務創歷年同期新高 國泰投信資產規模突破兆元

國泰證券獲利再創同期新高紀錄，8 月稅後純益 1.9 億元，前 8 月累計稅後純益達 16.2 億元，較去年同期成長 81%，寫下歷年來同期新高紀錄。儘管 8 月台股日均量衰退，國泰證券仍受惠今年以來國內外股市交易活絡，與數位證券服務的快速普及，其中，台股經紀業務、定期定額業務表現持續創下佳績。

在台股經紀業務方面，台股 8 月交易金額較去年同期成長 171%，市佔率達 3.8%，創下歷年同期新高表現；台股定期定額持續高速成長，單月扣款金額續創今年以來新高表現。國泰證券將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信 8 月稅後純益 1.2 億元，前 8 月累計稅後純益達 10.0 億元，較去年同期成長 78%，續創同期新高，8 月底資產規模達 1.2 兆元，穩居市場第一，為台灣首家管理資產規模破兆元的投信公司。 8 月各項產品業務穩健成長，ETF 成績斐然，00893「國泰智能電動車 ETF」上市以來創多項紀錄，規模挑戰全球前三強、亞洲位列第二、台灣海外型 ETF 中受益人最多，受益人超過 13 萬人、首日掛牌成交量和成交值台股 ETF 史上最佳等紀錄。