財富管理評鑑 上海商銀勇奪最佳風控獎第一名

由今周刊主辦的 2021 年「第 15 屆財富管理銀行暨證券評鑑」，上海商業儲蓄銀行 (5876-TW) 榮獲最佳風控獎第一名及最佳信任、最佳商品及最佳財富管理形象等多項大獎，由金管會主委黃天牧頒獎，該行總經理林志宏代表領獎。

上海商銀向來秉持「處處為您著想」的服務理念，落實公平待客九大原則，連續三年獲得金管會「公平待客原則評核前 20%」績優銀行。該行自財富管理部門成立以來，針對不同客戶提供量身訂作的理財規劃，「把客戶擺在第一順位」的使命感，讓「溫心、輕鬆、尊重」成為客戶對上海商銀最佳印象，並成為累積財富的最佳得力助手。

上海商銀延續百年老店穩健踏實的經營風格，在總經理林志宏掌舵下，透過專屬的投資研究及優異的產品諮詢團隊，於波動劇烈的市場環境中，也能為客戶整理出獨具慧眼的產品策略，維持穩定獲利；近年來，因應今年新冠肺炎疫情的衝擊，民眾配合防疫大幅減少外出及與人的接觸，對於與生活息息相關的金融服務多選擇透過線上辦理，上海商銀財富管理也陸續對客戶推出「E 下單免出門、線上服務零接觸」-「信託業務快速下單」等，結合理專團隊專業諮詢服務，與運用科技數位的交易流程，為財富管理客戶量身訂做遠距資產配置專屬服務，甚獲客戶好評。

這次上海商銀財富管理獲得多項大獎，足證上海商銀優異之風險控管理能力，以及有效提升客戶理財效率的專業能力，深受客戶信賴，該行也將持續努力協助客戶達成「財富安全」、「財富成長」與「財富傳承」的目標，與客戶創造雙贏。

