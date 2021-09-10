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小額違約交割頻傳 證交所兩招讓投資人冷靜

鉅亨網記者郭幸宜 台北
小額違約交割頻傳 證交所兩招讓投資人冷靜。(鉅亨網資料照)
小額違約交割頻傳 證交所兩招讓投資人冷靜。(鉅亨網資料照)
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違約交割證交所券商

為控管違約交割風險，證交所祭出兩大措施因應，包括：一、投資人違約時券商除通知其履行違約交割責任，並告知之後再違約的風險；二、投資人一年內二度違約，之後交易需事先收足款券，新制將自 10 月 12 日起實施。

資金行情加上當沖盛行，市場屢傳違約交割，當中甚至不乏小額的違約交割，為控管違約交割風險，證交所表示，新制上路後，投資人如首次發生違約交割，申報券商應以文件，通知投資人買賣證券應履行交割責任，並告知投資人之後再發生違約之相關管理規範。

但若投資人一年內第二度出現違約交割，券商必須在結案公告日起 3 個月內，受理該投資人首次交易日起連續 10 個營業日的委託，比較全額交割股交易方式，必須預收足額款券，才能交易。

舉例來說，如果券商在 9 月 1 日接獲違約投資人二度違約的結案公告，根據新制，控管期間需到 11 月 30 日止，其間只要是首度交易，則自交易日起算連續 10 個營業日的交易委託，都要先預繳足額款券。

假設投資人在結案後，在 10 月 1 日進行首次交易日，則到 10 月 15 日止共 10 個營業日，期間股市交易皆須預收款券，但如果期間無交易，則自 10 月 18 日起就無須預收款券。

根據證交所觀察，近期小額違約與年輕族群違約件數有增加現象，為提升投資人風險意識，券商在受理投資人線上開戶應落實徵授信作業，並落實對投資人當日沖銷交易之損益核算，評估增減其單日買賣額度。

另外，對採用網路或 APP 下單年輕小資族，應善用簡訊、專人電話、APP 推播及日對帳單等各種管道加強宣導，強化其風險意識。

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