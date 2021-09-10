外資買超瞄準鋼鐵人、航海王龍頭 大賣友達

台股今 (10) 日大漲 170.24 點，收在 17474.57 點最高點。三大法人合計買超 178.73 億元，其中，外資瞄準鋼鐵人、航海王龍頭股，分居買超冠亞軍，並搶進電子、金融權值股，成為今日台股強漲的功臣，賣超最多則以友達居冠。

外資終結連 2 賣轉為買超 150.26 億元，投信則續買 2.72 億元、呈現連 2 買，自營商更是擺脫連 4 賣轉為買超 25.75 億元，三大法人再度轉為同步買超。

外資買超前 10 名為：中鋼 4.38 萬張、長榮 2.32 萬張，為「唯二」破萬張個股，其餘依序為新光金、華邦電、聯電、台泥、旺宏、中信金、元大滬深 300 正 2、華南金。

外資賣超前 10 名為：友達 2.08 萬張，其餘依序為華頓 S&P 布蘭特正 2、燁輝、欣銓、敦泰、大同、榮剛、菱生、中鴻、台半。

投信買超前 10 名為：世界、中鋼、南亞科、國泰金、智原、元太、漢磊、中租 - KY、燁輝、儒鴻。

投信賣超前 10 名為：台玻、華航、新唐、台半、佳世達、超豐、台郡、萬潤、長榮、台達電。

自營商買超前 10 名為：元大滬深 300 正 2 獲買超 2.24 萬張、中鋼 1 萬張，其餘依序為中信關鍵半導體、國泰台灣 5G+、富邦台灣半導體、友達、群創、富邦上証正 2、中信小資高價、長榮。

自營商賣超前 10 名為：元大台灣 50 反 1 遭賣 3.25 萬張、國泰臺灣加權反 1、元大高股息、富時不動產、富邦上証反 1、富邦日本正 2、國泰美國道瓊正 2、富邦日本反 1、富邦金、美德醫療 - DR。

整體來說，三大法人同站買方，且外資資金都聚焦在前波焦點族群－鋼鐵股和航運股，以及權值股，對於撐指數都有極大助益，預期大盤短線可在月線 17105 點、半年線 17111 點有撐，連線 7 月 28 日左肩低點 16893 點，大盤有機會打出頭肩底型態。