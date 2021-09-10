 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

外資買超瞄準鋼鐵人、航海王龍頭 大賣友達

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
三大法人買超178.73億元 外資瞄準鋼鐵人、航海王龍頭。(鉅亨網資料照)
三大法人買超178.73億元 外資瞄準鋼鐵人、航海王龍頭。(鉅亨網資料照)
Tag
台股外資投信自營商三大法人

台股今 (10) 日大漲 170.24 點，收在 17474.57 點最高點。三大法人合計買超 178.73 億元，其中，外資瞄準鋼鐵人、航海王龍頭股，分居買超冠亞軍，並搶進電子、金融權值股，成為今日台股強漲的功臣，賣超最多則以友達居冠。

外資終結連 2 賣轉為買超 150.26 億元，投信則續買 2.72 億元、呈現連 2 買，自營商更是擺脫連 4 賣轉為買超 25.75 億元，三大法人再度轉為同步買超。

外資買超前 10 名為：中鋼 4.38 萬張、長榮 2.32 萬張，為「唯二」破萬張個股，其餘依序為新光金、華邦電、聯電、台泥、旺宏、中信金、元大滬深 300 正 2、華南金。

外資賣超前 10 名為：友達 2.08 萬張，其餘依序為華頓 S&P 布蘭特正 2、燁輝、欣銓、敦泰、大同、榮剛、菱生、中鴻、台半。

投信買超前 10 名為：世界、中鋼、南亞科、國泰金、智原、元太、漢磊、中租 - KY、燁輝、儒鴻。

投信賣超前 10 名為：台玻、華航、新唐、台半、佳世達、超豐、台郡、萬潤、長榮、台達電。

自營商買超前 10 名為：元大滬深 300 正 2 獲買超 2.24 萬張、中鋼 1 萬張，其餘依序為中信關鍵半導體、國泰台灣 5G+、富邦台灣半導體、友達、群創、富邦上証正 2、中信小資高價、長榮。

自營商賣超前 10 名為：元大台灣 50 反 1 遭賣 3.25 萬張、國泰臺灣加權反 1、元大高股息、富時不動產、富邦上証反 1、富邦日本正 2、國泰美國道瓊正 2、富邦日本反 1、富邦金、美德醫療 - DR。

整體來說，三大法人同站買方，且外資資金都聚焦在前波焦點族群－鋼鐵股和航運股，以及權值股，對於撐指數都有極大助益，預期大盤短線可在月線 17105 點、半年線 17111 點有撐，連線 7 月 28 日左肩低點 16893 點，大盤有機會打出頭肩底型態。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台達電2308華邦電2344佳世達2352南亞科2408華南金2880富邦金2881國泰金2882新光金2888中信金2891
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞