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力達-KY擴市占 雷射切割專用螺桿機上市

鉅亨網記者張欽發 台北
力達-KY精耕市場擴大市占，將推出雷射切割專用螺桿機上市。(鉅亨網記者張欽發攝)
力達-KY精耕市場擴大市占，將推出雷射切割專用螺桿機上市。(鉅亨網記者張欽發攝)
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力達-KY空氣壓縮機雷射切割

高階空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 將螺桿空壓機視為銷售重點，在 9 月推出雷射切割專用螺桿機，搶攻專用市場。

力達 - KY 今 (10) 日出席證交所舉辦的線上法人說明會，由董事長吳建能及總經理陳乙平與營團隊於海外透過視訊全程參與。

力達 2021 上半年活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別佔 24.5%、58.3% 及 13.3%，其中節能型螺桿已占整體螺桿逾 4 成，預計今年可望突破 5 成，今年並將再趁勝推出新型螺桿機，擴大市占率。

以今年上半年來看，螺桿機毛利率 21.5% 最高，其次渦旋機毛利率 19.2%，最差的傳統活塞式空壓機的 11.2%。

力達指出，在螺桿空壓機具備高市場成長空間及本身自製主機的高競爭力之下，目前已完成 15 匹、20 匹、30 匹、50 匹馬力主機的自製，並啟動 100 匹、175 匹馬力主機研發，且已完成 100 匹馬力主機的研發及自製。

除了通用型產品之外，力達也積極往專業用途市場開發，策略上藉由研發行業專用產品來逐漸切進專用市場，由一機多用轉專機專用，增加產品細分化。

力達 9 月新產品雷射切割專用螺桿機正式亮相，力達指出，新產品規格搭載高效永磁變頻電機，節能降噪更極致，使用安裝簡易，五重過濾出純淨氣源，專門為雷射切割行業量身訂做，提供行業精準需求。

力達 8 月營收以 5.18 億元，創 26 個月來營收新高，月增 21.45%，年增 2.38%，累計前 8 月營收 29.44 億元，年增 16.92%。力達 2021 年上半年稅後純益 1.18 億元，年增 74.69%，每股純益 1.02 元。

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