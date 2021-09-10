餐飲業谷底復甦 三大集團8月營收衝上近月來高點

連鎖餐飲業者在政策開放內用後，業績明顯回穩，王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW)8 月合併營收均彈至 4 個月來高點，乾杯 (1269-TE) 也來到半年新高，顯示已脫離營運谷底。

王品 8 月合併營收 14.12 億元，月增 36.05%，年減 18.91%；王品說明，在雙北擁有超過 100 家門店，隨著全台餐飲開放內用，有效推升台灣事業群 8 月營收回升至 8.2 億元，月增 71.42%、年減 26.37%，衰退幅度較上月收斂。

王品進一步指出，經過一年半的疫情催化和內用禁令限制，消費者用餐習慣逐漸被改變，觀察集團 8 月營收數據，內用、外帶外送占比約 7 比 3，「內用 + 外帶外送」已成為營收雙動能。

王品看好自煮商機持續，王旗下兩大燒肉品牌近來均強打烤肉禮盒，力拚挹注 9 月業績。

瓦城 8 月合併營收 3.2 億元，月增 46.14%，年減 34.8%，同樣回升至 4 個月來高點，瓦城指出，料理包、餐盒訂閱制等嶄新服務均有營收貢獻，隨著中秋團聚、百貨周年慶開跑，加上政府振興五倍券推出，看好將帶動更活絡的商機與收益。

乾杯 8 月合併營收 2.56 億元，月增 42.75%、年減 11.83%，累計前 8 月合併營收 18.29 億元，年增 5.69 %。

乾杯說明，中國餐飲市場穩定成長和展店效益，有助挹注業績動能，而 8 月適逢七夕、父親節加持，內用意願轉強，加上提供外帶外送服務，收斂營收衰退幅度。

由於疫情警戒調降為二級，乾杯宣布重啟台灣事業展店腳步，老乾杯於 8 月進駐新光三越南西店一館。

而在中國，自 5 月以來陸續開出三家老乾杯後，9 月將再開 2 家新店點「乾杯深圳龍華壹方城店」、「乾杯上海太陽宮店」，增添新成長動能。

而乾杯同樣看好宅經濟，已推出「禮盒到店購」服務，並將乾杯超市販售的和牛燒肉禮盒導入旗下 30 家實體店鋪開賣。