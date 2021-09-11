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美銀：全球股市今年吸金逾1兆美元 高於過去20年累計總和

鉅亨網編譯林薏禎
美銀：全球股市今年吸金逾1兆美元 高於過去20年累計總和 (圖：AFP)
美銀：全球股市今年吸金逾1兆美元 高於過去20年累計總和 (圖：AFP)
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美銀資金流向全球股市股票基金債券基金通膨央行

隨著全球央行持續保持寬鬆貨幣政策，美國銀行 (BofA) 報告顯示，光是今年流入全球股市的資金規模，就超越過去 20 年來的累計總額。

根據美銀報告，2021 年全年全球股市資金流入額共超過 1 兆美元，創下歷史新高，美銀策略師 Michael Hartnett 更指出，光今年全年的資金流入規模，就比過去 20 年的累計總和還要更大，2021 年至 2020 年這段期間的累計資金流入額為 8,000 億美元

(圖：MarketWatch)
(圖：MarketWatch)

然而，有跡象顯示部份投資人可能已開始自股市撤出，美銀「Flow Show」報告顯示，近 1 週來有 152 億美元被分配至現金部位，規模達 5 週高點。

另外，本週股票基金吸引 127 億美元資金流入，債券基金則吸引 126 億美元資金，在增長放緩和通膨升溫的宏觀背景下，不動產投資信託 (REITs) 吸引 18 億美元資金流入，創 2 年半新高。

Hartnett 表示，當前宏觀經濟背景為通膨上升、央行鷹派和經濟增長疲軟，也就代表著停滯性通膨 (stagflation)。

美銀表示，央行挹注市場的資金勢必會放緩，預計全球央行的債券購買量將在 2022 年降至 3,000 億美元，與今年的 2.3 兆美元相差甚遠。

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