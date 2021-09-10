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資本利得+現金股利挹注 南山人壽前8月獲利賺逾500億元創新高

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
資本利得+現金股利挹注 南山人壽前8月獲利賺逾500億元創新高。(鉅亨網資料照)
資本利得+現金股利挹注 南山人壽前8月獲利賺逾500億元創新高。(鉅亨網資料照)
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南山人壽資本利得現金股利

南山人壽掌握市場實現資本利得及現金股利挹注，前 8 月累計稅後獲利突破 500 億元，並創南山人壽成利 58 年以來的歷史新高，每股稅後純益 3.65 元。

儘管 8 月面臨台幣升值壓力，南山人壽在財務體質穩健的基礎上，仍兼顧良好的風險控管及投資能力，並且適時調整商品及服務策略，維持業務發展動能，9 月獲利繳出 35 億元成績，今年前 8 月累計獲利達 504.2 億元，較去年同期成 57%。

南山人壽保險策略方面，8 月疫情趨緩，通路銷售動能回穩，南山人壽持續提供優質保障型、意外及健康險等多元化的商品滿足保戶需求，業績銷售以傳統型美元保單為主，並輔以傳統型台幣保單商品，保費收入穩定。南山人壽 8 月合併新契約保費為新台幣 101 億元，合併總保費為新台幣 299 億元。

因應疫情影響，南山人壽為緩解保戶經濟壓力，繼去年陸續推出緩繳保費 / 保單借款利息、借款利率減碼等關懷措施後，今年自 7 月起，推出年利率 1.28% 的保單借款紓困專案，開辦至 9 月 7 日止，總申辦件數逾 2.2 萬件、金額約新台幣 19.3 億元。

此外，南山人壽為培育業務人才，全方位提升專業職能，推動並協助業務夥伴加入 MDRT 與國際接軌，南山人壽今年入會人數為 1618 人，比去年成長 3 倍，而在 4/27～4/28 的台灣 MDRT DAY 當天與會者共 3300 人，約有三分之一為南山人壽的成員，以自費方式報名參加，是響應此次學習課程參與人數最多的保險公司，以及 10 位南山人壽的業務夥伴擔任志工講師，顯示南山人壽業務人才優秀。

南山人壽自今年 5 月底推動遠距視訊投保措施以來，持續優化投保作業流程，讓業務員以視訊方式取代傳統的親晤親簽。根據南山人壽統計，截至 9 月 6 日止，採用遠距投保的案件約 1.1 萬件。當中高達八成是投保醫療保障類型商品，其中又以防疫保單、重大傷病險居多，合計超過醫療保障型類商品的五成。以地區別來看，遠距視訊投保主要落在北區，約占六成五；在保戶年齡方面，分布主要在 20 歲至 50 歲，約占八成五。

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