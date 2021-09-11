 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈美股盤後〉標普連五黑！蘋果反壟斷訴訟失利 市值蒸發850億美元

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉標普連五黑！蘋果反壟斷訴訟失利 市值蒸發850億美元   (圖片：AFP)
〈美股盤後〉標普連五黑！蘋果反壟斷訴訟失利 市值蒸發850億美元   (圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普那指費半道瓊蘋果APPAppApp Store通膨反壟斷

週五 (10 日) 受到經濟不確定性影響，恐慌指數 VIX 回升至 20 左右，在與遊戲開發商 Epic Games 反壟斷訴訟失利後，蘋果領跌，防禦性類股表現不佳，醫療保健股落後。

道瓊收黑逾 270 點，遠低於其 50 日均線，標普下滑逾 0.77%，延續第五個交易日跌勢，創 2 月以來最差表現，美股四大指數僅費半指數收紅。

道瓊本週跌幅約為 2.2%，連續第二週跌吞黑，標普週跌約 1.7%，而那指週跌 1.6%。

數據方面，美國 8 月份美國生產者物價指數 (PPI) 年升幅飆至 8.3%，創下 2010 年 11 月以來最大漲幅，顯示通膨現象加劇。

政經消息，FOMC 輪值票委、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示，儘管 8 月非農就業報告疲軟，但她仍希望今年開始啟動縮減購債 (Taper) 計劃。

兩名美國民主黨參議員週五提議對企業庫藏股徵收 2% 的稅，減少只圖利投資者與企業高層的行為，並為 3.5 兆美元預算案尋求資金來源的管道。

週五美國總統拜登與中國領導人習近平自 2 月 11 日中國農曆新年後首次通話，時長 90 分鐘，此舉被外界視為打破美中外交僵局。

白宮週五表示，雙方進行廣泛戰略的討論，也討論兩國確保競爭不會演變為衝突的責任。中國外交部表示，習近平將氣候變化、疫情防控和經濟復甦列為中美合作領域，習還提到，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.23 億例，死亡數突破 461 萬例。美國累計確診超過 4069 萬例，累計死亡數超過 65.5 萬。印度累計確診超過 3317 萬例，巴西累計確診 2095 萬例。

週五 (10 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 271.66 點，或 0.78%，收 34,607.72 點。
  • 那斯達克下跌 132.76 點，或 0.87%，收 15,115.49 點。
  • 標普 500 指數下跌 34.7 點，或 0.77%，收 4,458.58 點。
  • 費城半導體指數上漲 25.8 點，或 0.76%，收 3,416.7 點。
D
標普所有板塊全部血染，公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

持續更新

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞