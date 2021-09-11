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〈紐約匯市〉拜習通話後風險偏好增強 美元走軟 周線收紅

鉅亨網編譯段智恆
〈紐約匯市〉拜習通話後風險偏好增強 美元走軟 周線收紅(圖片：AFP)
〈紐約匯市〉拜習通話後風險偏好增強 美元走軟 周線收紅(圖片：AFP)
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紐約匯市美元美元指數DXY美國經濟FedEBCTaper白宮拜習通話

美國總統拜登與中國國家主席習近平近 7 個月以來首次通話，使市場風險胃口改善，美元周五（10 日）貶值，但本周周線仍收高。

白宮在一份聲明中表示，兩國領袖針對共同關心的議題進行廣泛的討論，並觸及彼此在利益、價值和觀點方面分歧的領域。一名美國高級官員透露，談話的重點包括經濟、氣候變遷與新冠疫情。

美元人民幣貶值 0.35% 至 6.4265 元，接近上周觸及的兩個多月低點 6.4233 元。澳幣美元升值 0.41%，至 0.7397 美元紐元美元升值 0.56%，至 0.7145 美元

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數（DXY）小跌 0.07% 至 92.459。DXY 本周上漲 0.66%。

美元已從 8 月觸及的 9 個月高點回落，投資人都在等待聯準會（Fed）釋出有關何時開始縮減購債與升息的新線索。

富國證券宏觀策略師 Erik Nelson 表示，最重要的是 Fed 的升息時間，但目前仍未有任何消息。Fed 官員正努力應對不斷上漲的物價，而就業成長仍低於預期目標。

美國勞工部周五公布 8 月生產者物價指數 (PPI) 強勁上漲後，美元跌幅收窄。8 月 PPI 年增率達 8.3%，顯示新冠疫情持續對供應鏈帶來壓力，高通膨可能維持一段時間。

上周公布的 8 月非農就業報告顯示，美國就業成長放緩，而工資漲幅超過預期。

據華爾街日報（WSJ）周五報導，Fed 官員將在 9 月 21 日至 22 日的會議上達成協議， 11 月開始縮減購債規模。

歐元美元本周持平，報 1.1826 美元，先前歐洲央行 (ECB) 表示將在第四季縮減購債規模。

美元日圓升值 0.10% 至 109.91 日圓

截至周六（11 日）台灣時間約 6:00 價格： 
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