美國8月PPI年增率擴大至8.3% 創11年新高

美國勞工部周五 (10 日) 公布數據顯示，8 月生產者物價指數 (PPI) 年增率達 8.3%，創下近 11 年來最大升幅，顯示新冠疫情持續給供應鏈帶來壓力，高通膨情況可能維持一段時間。

美國 8 月 PPI 年增幅寫近 11 年新高 (圖：Zerohedge)

報告顯示，美國 8 月 PPI 月增 0.7%，雖高於道瓊 (Dow Jones) 調查預估的 0.6%，但低於 7 月的 1%；相較於去年同期，PPI 增長 8.3%，高於 7 月的 7.8%，再創 2010 年 11 月以來最大增幅。

然而，考慮到 8 月 PPI 月增幅較 7 月小幅下滑，顯示通膨可能有觸頂跡象。目前高通膨仍在侵蝕美國家庭購買力，導致第三季經濟成長預期遭到下調。

High Frequency Economics 分析師 Rubeela Farooqi 表示，通膨將繼續受到疫情影響，包括強勁的需求與供應限制，不過對需求的影響有望在未來幾個月消退。他也警告，一旦病毒持續干擾供應鏈，恐面臨更多風險。

按細項來看，8 月貿易服務價格較前一個月上漲 1.5%，其中運輸與倉儲成本飆漲 2.8%，PPI 整體成長約有 3 分之 1 來自健康、美容與光學產品，價格漲幅高達 7.8%，與門診醫院護理相關的價格則下滑 1.5%。

繼 7 月上漲 0.6% 後，8 月商品價格月增 1%，主要受食品價格所推動，月增 2.9%，其中肉類價格月增 8.5%，屠宰禽類價格飆漲 11%，鋼鐵與柴油價格則呈下滑。

排除能源、食品與貿易服務後，8 月核心 PPI 月增 0.3%，低於道瓊調查預估的 0.5%，也較 7 月的 0.9% 回落，年增率仍達 6.3%，高於 7 月的 6.1%，寫下 2014 年 8 月以來最大。

FWD BONDS 經濟學家 Chris Rupkey 表示，通膨的危險在於一旦價格上漲之後就回不去了，經濟體、生產者與消費者三方都必須處在一個高物價的世界中，許多人只能勉強過活。