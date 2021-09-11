 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

傳蘋果繪圖晶片供應商Imagination擬在倫敦重新上市

鉅亨網編譯段智恆
傳蘋果繪圖晶片供應商Imagination擬在倫敦重新上市(圖片：AFP)
傳蘋果繪圖晶片供應商Imagination擬在倫敦重新上市(圖片：AFP)
Tag
蘋果繪圖晶片供應商Imagination倫敦IPO

彭博周五（10 日）援引消息人士報導，為蘋果 (AAPL-US) 設計晶片的英國半導體設計公司 Imagination Technologies 正考慮在倫敦進行首次公開募股（IPO）。

據消息人士透露，Imagination 正與投銀 Lazard 合作研究戰略替代方案，除了 IPO 的選擇外，也可能考慮出售。

消息人士指出，Imagination 為中資私募股權公司 Canyon Bridge 所有，如果 Canyon Bridge 決定將其出售公司，可能將增加更多位顧問，不過相關討論還處早期階段，不確定交易是否會順利進行。

Imagination 與 Lazard 對此拒絕置評，而 Canyon Bridge 則拒絕回應。

Imagination 去年因其與中國國企「國新控股」（China Reform Holdings Corporation Ltd）的關係而受到審查，因為收購 Imagination 的私募股權公司由中企國新控股支持，而 Imagination 董事會派駐到國新控股的計畫遭英國政界強烈反對，該公司執行長 Ron Black 也因此辭職。

在該提議遭撤回後，英國外交委員會（Foreign Affairs Committee）要求 Imagination 臨時執行長 Ray Bingham 保證派駐舉動並非向中國轉移技術計畫的一部份。

Imagination 於 2017 年遭 Canyon Bridge 以 5.5 億英鎊（約 7.63 億美元）價格收購後，接著就自倫敦證券交易所下市。Canyon Bridge 在加州與北京皆設有辦事處，其資金全由國新控股提供。

蘋果在 2017 年宣告將結束與 Imagination 合作關係後，Imagination 股價暴跌，當時蘋果占該公司總收入的一半以上，不過在 2020 年 1 月，雙方重修舊好，再次簽訂長期授權協議。

本篇文章不提供合作夥伴轉載

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞