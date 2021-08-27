鮑爾再掌Fed四年？傳拜登顧問建議主席連任、布蘭納德做副手

彭博引述知情人士說法報導，美國總統拜登的顧問團考慮建議拜登讓鮑爾連任聯準會 (Fed) 主席，並由多次被指有機會接替鮑爾的 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 擔任副主席，以安撫反對鮑爾再掌央行四年的聲音。

報導指出，拜登尚未仔細評估 Fed 人事決策，預料要到秋季才會拍板。

鮑爾是前總統川普任命的主席，但批評者對他在氣候和銀行監管方面的表現不滿意，而布蘭納德接任 Fed 主席呼聲向來高。如果由布蘭納德接替目前由夸爾斯 (Randal Quarles) 擔任的副主席一職，負責金融監理事務，將可安撫民主黨內的進步派人士。

白宮內部和財政部長葉倫都支持鮑爾連任，但拜登過去曾有出乎眾人意料的人事決策。他在去年 11 月大選得勝後，任命葉倫擔任財政部長，而非曾經認真考慮的布蘭納德，連過渡時期執政團隊的一些人都感到意外。

如果消息為真，布蘭納德將成為 Fed 史上第二位掌管金融監理的副主席，該職是美國國會在金融海嘯後所設置。現任官員夸爾斯的任期將在 10 月屆滿。

包括主席在內，Fed 接下來將出現四個職缺，據了解拜登持續審慎評估。

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