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晶片荒影響發酵 通用估下半年汽車交付量減少20萬輛

鉅亨網編譯段智恆
晶片荒影響發酵 通用估下半年汽車交付量減少20萬輛(圖片：AFP)
晶片荒影響發酵 通用估下半年汽車交付量減少20萬輛(圖片：AFP)
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通用汽車 (GM-US) 周五（10 日）表示，今年晶片短缺對汽車銷售與生產的打擊將比先前預期更嚴重，預估下半年北美汽車交付量減少約 20 萬輛，但預期 2022 年將是半導體供應鏈「更穩定的一年」。

通用汽車財務長 Paul Jacobson 表示，通用上半年的汽車交付量為 110 萬輛，然而下半年受晶片短缺影響，北美交車量將減少約 20 萬輛，降幅是第二季財報預估 10 萬輛的兩倍。

儘管汽車交付量進一步減少，但 Jacobson 仍維持 2021 年財測，表示晶片短缺主要影響第三季。

通用汽車 Q2 預估全年營收介在 115 億至 135 億美元之間，每股獲利預估 5.4 至 6.4 美元之間，高於第一季預估的營收介在 100 億至 110 億美元之間，每股獲利預估 4.5 至 5.25 美元

Jacobson 表示，儘管疫情與供應鏈中斷帶來不確定性，但公司不想讓業務受到疫情影響，不會撤回投資計畫。

Jacobson 也說，公司將從 LG 化學獲得 Bolt 電動車火燒車的補償，目前雙方高層正在討論成本分配問題。通用在此次召修案總共支出 18 億美元

Jacobson 表示，通用預計 2022 年將是半導體供應鏈「更穩定的一年」，即便供應狀況仍未回到正常水準的程度。

此外，包括通用汽車在內的汽車製造商，都拒絕發表晶片短缺對獲利影響的預估。先前車商曾預計，短缺問題可能會造成數十億美元的虧損，不過其中有很大一部份被創紀錄的汽車價格所帶來的獲利稀釋。

據管理諮詢顧問公司 AlixPartners 在 5 月的預測，半導體晶片短缺將導致 2021 年全球汽車產業收入減少 1,100 億美元

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