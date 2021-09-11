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企業獲利成長放緩、過度定價 德銀：美股估值硬著陸風險增

鉅亨網編譯張博翔
企業獲利成長放緩、過度定價 德銀：美股估值硬著陸風險增（圖：AFP）
企業獲利成長放緩、過度定價 德銀：美股估值硬著陸風險增（圖：AFP）
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美股標普500指數估值本益比企業獲利均值回歸

當前各種指標顯示股市估值處於歷史高點，德銀資深策略師警告，雖然均值回歸除了大幅修正，還需觀察價格還與企業獲利，但現階段跡象顯示，股市大幅修正的風險正在升高。

德銀首席策略師 Binky Chadha 表示，隨著當前上升週期的快速推進，出現明顯估值修正的風險正在增加。實際上，近期已有許多華爾街對於股市上漲但未出現任何重大回檔表示擔憂。

截至周五標普 500 指數已經上漲 214 個交易日，沒有出現 5% 以上回檔，漲幅超過 33%。據道瓊市場數據，這是 2018 年 2 月初為止的連續 404 天上漲行情以來，最長上漲紀錄。

Chadha 表示，單以價格非常昂貴並不會使市場出現大幅回檔，若企業獲利成長大於股價上漲幅度，此時股票本益比也會逐漸下降。他表示，這類估值軟著陸通常在經濟復甦初期就會顯現。然而，這次復甦期間本益比的下調卻緩慢且不均衡。

截至今年初，使用過去 12 個月營收計算的標普 500 指數本益比自去年疫情的 14 低點飆升至 27。Chadha 表示，由於企業獲利隨後出現成長使本益比回落至 23.1，但仍比 10 至 20 的歷史平均區間高出 15%。

預估獲利估計的本益比也處於高檔，Chadha 表示，雖然企業價值倍數 (EV/EBIT 或 EV/EBITDA) 與歷史高點相比都略為下滑，但仍高於科技泡沫時高峰值。此外，透過現金流估計的估值也正繼續走高。

Chadha 表示，企業獲利驚人反彈是極端估值的最可能主因，標普 500 指數獲利已連續 5 季超過市場預期，超乎歷史區間約 15 至 20%。基本面而言本益比高主因於市場對現階段企業獲利周期的混亂，一定程度上反映經濟復甦的速度和突發性。

不過，Chadha 說，獲利暴增的趨勢似乎即將結束，分析師的預期似乎已經趕上企業獲利成長，這股股市上漲主要原動力的步伐將放緩。

此外，由於 GDP 仍遠低於成長趨勢，市場普遍認為，最有力道的復甦尚未到來。然而，Chadha 表示，標普 500 指數中有 6 成板塊股價反映經濟復甦趨勢已經明顯高於實際狀況，超出水準達一個標準差以上。

標普500板塊中對經濟復甦趨勢定價比例(右為提前定價)(圖:德銀)
標普 500 板塊中對經濟復甦趨勢定價比例 (右為提前定價，優於趨勢變化)(圖: 德銀)

Chadha 示警：「市場很早便在反映經濟週期，已對大部分尚未到來的復甦、大盤將持續上漲進行定價，因此，此時最大風險便在於經濟活動突然放緩。

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