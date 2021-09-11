 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

不滿德州墮胎法 Salesforce力挺員工搬家

鉅亨網編譯許家華
WFH沒在怕！不滿德州墮胎法 Salesforce力挺員工搬家 (圖片:AFP)
WFH沒在怕！不滿德州墮胎法 Salesforce力挺員工搬家 (圖片:AFP)
Tag
德州墮胎心跳LyftUberSalesforceWFH混合勞動

又一家企業對德州反墮胎法表態！

全球客戶關係管理軟體龍頭 Salesforce(CRM-US) 週五以 Slack 訊息通知數千名員工，倘若員工與其家人擔心在德州《心跳法案》生效後取得生殖保健的能力，公司可協助搬家。

美國德州 5 月批准最嚴苛的反墮胎法，規定未來在德州境內，除非在醫療緊急情況下，醫生一旦檢測到胎兒心跳，就不得進行或誘導墮胎。一般公民則可對檢測到胎兒心跳後幫助或教唆墮胎的人提起訴訟。

美國最高法院拒絕阻擋該法，而美國司法部週四針對該法起訴德州。

Salesforce 在該訊息中表示，承認並尊重所有人都有深刻的見解和不同的觀點，「但作為一家企業，Salesforce 和世界各地所有女性站在一起。」

該訊息指出，「若您對您所在州的生殖保健服務有疑慮，Salesforce 將幫助您和您的直系親屬重新安置。」

該公司執行長 Marc Benioff 在推特上更直率地表示，「Ohana，你如果想搬家，我們幫你離開德州，你的選擇。」Ohana 是夏威夷語，意思是家人。

科技業普遍對德州墮胎法保持沉默，但上週共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 和 Uber (UBER-US) 均表態，若旗下司機因為載運懷孕婦女去墮胎而遭訴，公司將為其支付全額法律費用。網路約會公司 Bumble 也表示，已經啟動了一項基金來幫助大眾在該州尋求墮胎。

後疫情時期的混合勞動模式讓 Salesforce 更可落實這項承諾，因為早在今年 2 月，該公司便宣布提供三種工作模式：完全遠端、辦公室或是彈性，而大部分員工選擇彈性上班，即部分時間遠距上班，部分時間進辦公室進行團隊協作、會面客戶以及報告。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
人力資源網公司US-CRMLyft Inc Cls AUS-LYFTUber Technologies IncUS-UBER
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞