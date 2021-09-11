美國開學季到來 FDA擬10月底前開放5至11歲兒童接種輝瑞疫苗

美國近幾周進入開學季，但 Delta 病毒肆虐讓數千萬美國人、尤其是家有學童的家長相當擔心，路透引述兩名知情人士透露，美國食品藥物管理局 (FDA) 計劃在 10 月底前，批准 5 到 11 歲兒童接種輝瑞 / BioNTech 疫苗。

根據報導，推測出這個時間點，是基於輝瑞 (PFE-US) 將在本月底蒐集足夠資料、並向 FDA 申請該年齡層疫苗接種的緊急使用授權 (EUA)，輝瑞提出申請後， FDA 需要三周的時間審議。

據了解，美國國家衛生研究院 (NIH) 院長佛奇 (Anthony Fauci) 周五 (10 日) 在一場內部員工會議上提出類似的時間表，此外， FDA 評估的時間點和佛奇看法類似。

知情人士透露，佛奇在會議中並透露，莫德納 (MRNA-US) 申請 5 到 11 歲兒童接種疫苗的進度可能比輝瑞晚三周，預計大概 11 月可以確定是否供學童施打。

莫德納周四表示，預期兒童施打疫苗的資料能在年底之前出爐。

輝瑞的德國合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 則向德國明鏡表示，未來幾周可望針對兒童接種在全球提出申請，目前準備工作正在進行中。