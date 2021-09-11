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Epic重大勝利！美法院向蘋果下達永久禁令

鉅亨網編譯羅昀玫
Epic重大勝利！美法院向蘋果下達永久禁令 (圖片：翻攝macrumors)
Epic重大勝利！美法院向蘋果下達永久禁令 (圖片：翻攝macrumors)
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蘋果美國法院要塞英雄Epic

週五 (10 日) 蘋果與《要塞英雄》開發者 Epic Games 的訴訟案落幕，美國法院向蘋果下達永久禁令，要求蘋果必須允許應用程式的替代支付方式，這讓蘋果 App Store 營利模式遭遇重大挫折。

針對蘋果與《要塞英雄》開發者 Epic Games 的訴訟案，美國聯邦法官羅傑斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 週五做出裁決，下令蘋果不得禁止 APP 開發商引導 APP 買家通過第三方支付平台付費。同時，羅傑斯要求原告 Epic 向蘋果支付至少 400 萬美元的損失。

蘋果與 Epic 的反壟斷案意義重大，因為這將對行動裝置商業模式產生深遠影響。如今，美國法院勒令禁止蘋果要求開發商只能使用軟體內的購買機制，這讓蘋果 App Store 的抽成制度可能將成過去式。

儘管蘋果沒有透露每年 App Store 的收入，但研究機構 Sensor Tower 調查顯示，2020 年蘋果 App Store 營收高達 723 億美元，較前一年成長 30%，App Store 的抽成制度為蘋果重要的營收來源之一。

全球反壟斷的壓力之下，蘋果 App Store 正逐步開放支付條件

早前南韓開全球先例，禁止蘋果 App Store 及 Google Play 應用程式商店利用市場地位強迫應用程式開發商分享 30% 營收。

接著，9 月初蘋果與日本公平貿易委員會 JFTC 達成和解，為解決長達五年的反壟斷調查，蘋果宣布明年初放寬閱讀類 App 的付款規定，允許其軟體連結至外部網站以供用戶付款。

受此消息影響，蘋果股價應聲紅翻黑，週五美股午盤截稿前，蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.46%，暫報每股 150.06 美元

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