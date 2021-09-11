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彭博：配額制度已納入提案 美歐鋼鐵關稅戰拚12月落幕

鉅亨網編譯張博翔
彭博：配額制度已納入提案 美歐鋼鐵關稅戰拚12月落幕（圖：AFP）
彭博：配額制度已納入提案 美歐鋼鐵關稅戰拚12月落幕（圖：AFP）
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美國歐盟鋼鐵關稅關稅配額12月產業

彭博周五 (10 日) 引述消息人士報導，為了化解美歐間長達三年的鋼鐵關稅爭端，美國已經提出初步方案，內容納入先前傳言考慮的關稅配額制度，有望在 12 月達成最終解決方案。

消息人士表示，美國官員上周權衡的這項方案涉及關稅稅率配額制度，目前仍處於談判階段。關稅配額制允許一國以較低關稅出口一定數量內的產品到別國，超過配額上限的部分徵收更高關稅。

另一位知情人士說，雙方將於 9 月 29 日的美國 - 歐盟貿易和技術委員會討論該議題，與會者包含美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo) 和貿易代表戴琪(Katherine Tai)，以及歐洲執委會副主席維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 與杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis)。

歐洲執委會發言人表示，歐盟已與美國確認，希望在 12 月 1 日前找到解決方案。雙方已同意恢復以往貿易關係，並建立一個符合世界貿易組織 (WTO) 規則的體系。知情人士表示，目前談判範疇只涉及鋼鐵，不包括鋁的關稅

美國前總統川普在 2018 年依據「 1962 年貿易擴張法」第 232 條，對鋼鐵進口品徵收 25% 關稅，對鋁產品加徵 10% 關稅。該條款允許政府不須經過國會表決即可對進口產品加徵關稅，前提是進口產品被視為國安威脅。川普當時聲稱關稅是保護國內行業的必要之舉。

今年初美國、歐盟的對話中曾強調，全球鋼鐵產能過剩本質上是中國造成的問題，因此美國和歐盟需要共同努力應對。歐盟、美國也在 5 月表態同意避免關稅紛爭升級，讓波本威士忌、哈雷等美國代表性產品免於歐盟的雙倍關稅。

此外，美國與歐盟 6 月對空中巴士和波音公司的補貼爭議達成停戰，同意將關稅暫停期延長五年，並尋求永久解決方案。這些舉動都旨在為年底前解決鋼鐵、鋁業爭端鋪路。

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