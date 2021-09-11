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松翰兩產品成長強勁 今年每股純益估達9元創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北
松翰兩大應用成長強勁 今年每股純益估達9元。(圖:AFP)
松翰兩大應用成長強勁 今年每股純益估達9元。(圖:AFP)
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松翰MCUOID漲價缺貨'筆電

MCU 廠松翰 (5471-TW) 受惠 MCU(微控制器)、OID(光學辨識晶片) 兩大產品出貨顯著成長，加上晶圓代工費用不斷調漲，松翰也跟進轉嫁，法人看好，松翰今年前三季營收、獲利可望逐季成長，全年每股稅後純益將創下歷史新高，達 9 元以上。

松翰近來受惠封測回貨速度理想，MCU 出貨量增加，加上漲價效益，8 月營收創下歷史新高，達 6.01 億元，月增 11.87%，年增 20.11%，前 8 月營收 41.01 億元，年增 24.8%。

由於現今市場對 MCU 需求依舊強勁，加上晶圓、封測供給持續緊俏，松翰已在 7 月反映成本上漲，預期第三季在價格與出貨同步成長下，營收、獲利將再優於上季，法人估，松翰第三季每股稅後純益估達 2.65 元，改寫單季新高。

松翰目前共 MCU、多媒體 IC、消費性 IC 三大產品線，其中，MCU 受惠中國家電市場逐年成長，加上智慧家電生態系成熟，帶動通用型 MCU 需求強勁，松翰出貨量也跟著增加。

多媒體 IC 領域，松翰與中國大型網路平台合作，提供點讀筆 OID，預計將是今年主要成長動能，且在商用筆電需求維持高檔下，相關產品出貨也可望持續成長。

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