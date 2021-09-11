百達-KY二大業務獲新單 今年營收雙位數成長

百達 - KY(2236-TW) 指出，已接獲嘉澤 (3533-TW) 和 MMI 集團的批量設備訂單，並取得麥格納 (Magna) 和本特勒 (Benteler) 的新項目訂單，今年營收將雙位數成長，展望後市，重點發展方向為服務型機器人，已取得批量訂單並達量產規模。

百達 8 月合併營收 1.05 億元，月增 5.68%，年增 18.36%，累計前 8 月合併營收 8.65 億元，年增 20.25%，百達總經理黃泓傑指出，原有沖壓設備及汽車零組件，在進行業務和營運改革後，上半年已有明顯成長，生產線設備訂單也回溫。

百達透露，已收到多家企業的洽詢報價和設備訂單，包括嘉澤和 MMI 集團的批量設備訂單，而汽車零組件雖有疫情衝擊和晶片短缺影響，但新的核心客戶拓展合作順利，順利取得麥格納 (Magna) 和本特勒 (Benteler) 的新項目訂單，整體來看，營運谷底已過。

展望後市，百達認為，後疫情時代需要保持一定社交距離，加上開發國家人口老化、生活水準上升，而引進外籍勞工又因開發中國家將陸續停止人力輸出等國家政策因素而難以填補，預料產業加速自動化、AI 服務型機器人替代傳統人工作業流程，將成為趨勢。

黃泓傑設定，百達未來的重點發展方向為專注安全防護和送貨的服務型機器人，看好此將是全新且快速成長的市場，將開發軟體並搭配原本設計和製造強項，完成市場可接受高且具有性價比的產品。

黃泓傑說，服務型機器人在短短一年間已取得新加坡和香港政府單位及私人企業批量訂單，達到量產規模。