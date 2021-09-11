八貫Q4單月、單季營收可望戰新高 訂單看至明年Q1

TPU 機能布料暨成品大廠八貫 (1342-TW) 訂單能見度看至明年第一季，機能性布料與成品組件兩廠稼動率滿載，第四季將有新品出貨貢獻營收，單月、單季營收均可望改寫新高。

八貫今年受惠歐美國家陸續解封後，帶動的報復性消費需求，尤其美國疫苗覆蓋率提升後，戶外休閒活動與旅遊人潮湧現，國際戶外品牌大廠拉貨力道強勁，加上持續投入新品研發，優化產品組合，美中貿易戰造成的轉單效益也助攻營運表現。

除戶外用品需求強勁外，八貫表示，下半年起航太產品訂單也回籠，包括逃生滑梯、救生筏及頂篷與救生衣等，7 月起都已穩定放量出貨。

八貫目前機能性布料與成品組件兩廠產能均滿載，為提升產量，機能性布料廠將加開生產班次因應，成品組件廠將添購新設備，明年總產能可望進一步拉升。

八貫今年 6、7 月營收屢創單月新高，雖然 8 月因配合戶外、航太客戶出貨排程，加上受塞港問題影響，營收微幅下滑約 2%，但仍寫歷史次高。

展望第四季，八貫表示，將有新的醫療訂單與新品開始出貨，加上增加作業班次，在產品組合有利下，可望雙雙帶動營收與毛利率表現，第四季單月營收可望再創新高。