大同提升集團資源 整併兩家醫療子公司

大同 (2371-TW) 今 (26) 日公告，為整合資源提升公司發展潛力，子公司進行合併，將存續大同醫護公司、消滅安欣好耀公司，合併基準日暫定 9 月 30 日。

大同醫護主要營業項目為醫療資訊系統服務及研發、安欣好耀則是智慧醫療設備買賣，大同為整合資源、提升大同醫護發展潛力，將兩公司進行簡易合併，藉此有助提升大同醫護經營效益。

大同指出，兩家子公司合併，主要是組織重整、整合雙方資源並增加產業競爭力，加上大同持有安欣好耀 100% 股權，因此整併後，股東權益、每股淨值及每股盈餘均無影響。

事實上，盧明光接任大同董座後，積極調整集團營運體質，其中，轉投資中華映管公司營運見改善、損失逐步收斂，以及在費用大幅降低下，集團獲利表現明顯好轉。

新任總經理何春盛也設定 5 年願景，要讓大同成為「國家數位轉型推手」外，目標 3-5 年內要將外銷比重由 1 成提升到 3 成，並將旗下多項產品與市場，用不同方式經營，建立電子可視化系統來掌握出貨等資訊。

展望未來，大同將持續聚焦三大領域，包括太陽能、儲能及電動車馬達，產品領域則朝向智能、節能、變頻、高效設計與製造，以及投入資安、雲端與大數據等資訊系統。