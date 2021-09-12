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環氧樹脂9月報價續揚 南亞電子材料營運蓄勢向上

鉅亨網記者林薏茹 台北
南亞董事長吳嘉昭。(鉅亨網資料照)
南亞董事長吳嘉昭。(鉅亨網資料照)
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南亞電子材料環氧樹脂銅箔基板

南亞 (1303-TW) 受惠電子材料等應用需求暢旺，今年 7、8 月營收連續兩個月創新高；從南亞 9 月最新報價來看，電子材料相關產品環氧樹脂，受原料價格上漲推升，報價續揚 5%，由於市場需求暢旺、產能持續吃緊，可望進一步帶動南亞電子材料業務營收蓄勢向上。

南亞 8 月受惠電子材料產品延續今年以來強勁需求，加上原料成本推升環氧樹脂售價，營收維持高峰；化工產品則受惠產品價格上漲；聚酯方面，棉、粒產品美國需求佳；塑膠產品需求穩定，在四大產品線營收同步成長下，單月營收達 374.2 億元，已為今年第四度改寫單月新高。

其中，環氧樹脂價格上漲主要受原料 BPA 與環氧氯丙烷價格大幅上漲帶動，由於 BPA 生產商 9、10 月檢修計畫較多，產能供不應求下，支撐價格持續向上，加上另一項原料環氧氯丙烷報價也掀漲勢，進一步推升環氧樹脂價格跟漲。

環氧樹脂為銅箔基板廠的主要原料，成本占比約 25-30%，在價格維持高檔下，將為下游銅箔基板廠增添不小壓力，相關廠商可能會再將成本轉嫁下游客戶。

受惠半導體產業商機爆發，南亞今年上半年台灣、中國兩地的銅箔、銅箔基板、玻纖布、環氧樹脂等電子材料及 ABF 載板等電子產品，均滿載生產，成為挹注營收成長一大動能。

從電子材料產品來看，南亞目前玻纖布、環氧樹脂、玻纖絲產能均為全球第一；銅箔名列全球第二，僅次於長春。南亞看好，下半年電子材料產品獲利將更優於化工產品，並預估 2023 年前，電子材料需求都將持續成長，將啟動擴產與進行去瓶頸，因應市場需求。

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