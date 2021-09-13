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〈觀察〉迎第三代化合物半導體商機 三五族不缺席

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈觀察〉迎第三代化合物半導體商機，三五族不缺席。(圖:AFP)
〈觀察〉迎第三代化合物半導體商機，三五族不缺席。(圖:AFP)
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第三代化合物半導體半導體砷化鎵三五族穩懋全新宏捷科中美晶環宇-KYIET-KY英特磊

全球搶攻第三代化合物半導體商機，作為第二代化合物半導體代表的三五族，包含穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW)、IET-KY 英特磊 (4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 同樣並未缺席，希望藉由在第二代化合物半導體的經驗，持續深化技術，力穩優勢。

觀察第一代半導體以矽 (Si) 為主，應用在運算、儲存、感測上，第二代則以三五族砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP) 為代表，主要在資料傳輸上扮演神經運輸的角色，第三代半導體則以氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC) 等具備高速、抗高溫高壓的化合物為主，適合應用在高速傳輸、人造衛星、軍工國防等。

三五族在第三代半導體應用上持續鎖定 RF(射頻應用)，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋十年前即開始布局第三代化合物半導體，目前產品以 GaN on SiC 為主，雖然整體營運貢獻仍低，但隨著 5G、衛星通訊應用需求增溫，預期營運貢獻將逐步提升。

宏捷科近年也積極開發氮化鎵產品，去年更引入中美晶 (5483-TW) 參與現增，持股約 22.53%，並加入中美晶集團，將與環球晶 (6488-TW) 等集團企業合作，透過上下游材料供應互補，加速第三代化合物開發進程，雙方也預期最快明年效益就將逐步顯現。

全新則是穩懋、宏捷科上游磊晶廠商，隨著下游廠商擴大第三代半導體布局，可望同步受惠，且全新開發的 GaN on Si / GaN on SiC 磊晶近期也傳出打入國防、基地台等應用中。

環宇 - KY 也已擁有 4 吋 GaN on SiC 高功率 PA 產能，同時具備 6 吋 GaN on SiC 晶圓代工產能，但目前產能規模仍受限轉投資事業在初期擴張階段，因此效益尚未完全浮現。

英特磊則鎖定 MBE 技術發展，對於第三代化合物半導體商機同樣不缺席，日前也取得美國能源部合約，將進一步發展 GaN on Si 產品，鎖定電力應用元件，並預期第四季與法商 Riber 開發的 MBE 新機台正式試產後，開發進度將進一步加速。

展望未來，第三代化合物半導體已是各國重要國家戰略物資之一，台灣也已在第一代、第二代半導體產業中立足，將可望助攻產業供應鏈進一步搶得先機，以迎接 5G、衛星通訊等高頻高速傳輸時代的龐大商機。

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