〈化合物半導體前景〉穩懋專注氮化鎵射頻RF應用 董座：需擴大培育人才

光電協進會 (PIDA) 今 (1) 日舉辦線上化合物半導體元件人才培訓課程，砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 董事長陳進財表示，台灣半導體產業與國際鏈接軌，但現階段人才多集中系統設計上，認為需擴大培育相關基礎人才，至於面對第三代化合物半導體趨勢，穩懋持續專注氮化鎵 (GaN) 射頻 RF 應用發展。

陳進財表示，5G 時代將改變人類生活型態，砷化鎵等化合物半導體具高頻、高功率特性，將可望滿足全球 5G 通訊需求，但邁向新科技、技術同時，人才培育極為重要。

陳進財進一步指出，穩懋是全球砷化鎵晶圓產能最高的公司，在 5G、光通訊技術擁有全球領先技術地位，更加感受產業人才培育重要性，基於長期在無線通訊領域累積深厚製造、研發能量，穩懋將持續專注第三代半導體氮化鎵射頻 RF 應用研發，並依應用頻段功率，提出相應製造技術。

陳進財認為，台灣在化合物半導體設計、製造人才很少，多集中在系統設計上，因此基礎人才培養相當重要，希望透過 PIDA 等產官學研合作，落實產業人才培育目的，共同朝台灣 2030 年科技願景邁進，協助產業掌握高頻、高功率、寬能隙等應用商機，成為未來生活科技重要推手。

半導體產業應用層面涵蓋人類所有生活，陳進財解釋，全球各產業均朝自動化、智慧化演進，半導體化合物扮演關鍵角色，第一代矽 (Si) 應用在運算、儲存、感測上，第二代砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP) 等三五族則在資料傳述上，扮演重要神經傳輸角色。

全球近年搶攻的第三代化合物半導體以氮化鎵、碳化矽 (SiC) 等具備高速、抗高溫、抗高電壓化合物為主，陳進財表示，將可運用在高速傳輸、太空站、人造衛星、雷達、路由器、物聯網 IoT、車聯網，甚至是國防軍工上，強調屬於國家戰略物資。