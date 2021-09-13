郭明錤：今年iPhone 13出貨量較同期iPhone 12高10% 均價將提高

在 iPhone 13 即將於美國時間周二 (14 日) 發表前夕，天風國際分析師郭明錤在最新的報告中指出，預計 iPhone 13 今年出貨量將較去年同期的 iPhone 12 成長 10%。

同時，他也表示 iPhone 13 平均售價可能會因容量更大而提升。報告內容提到 iPhone 13 Pro 與 13 Pro Max 的容量選項為 128GB、256GB、512GB 與 1TB，iPhone 13 與 13 mini 的容量選項為 128GB、256GB 與 512GB。

因 iPhone 13 的平均容量提升，所以合理預期 iPhone 13 平均售價也會上升。不過，受惠於美國對華為禁令，及新設計與規格升級，iPhone 13 的 2021 年出貨量仍能比去年同期成長 10%。

郭明錤認為 iPhone 目前面臨的挑戰是零組件不足的問題，但該問題對 iPhone 13 出貨影響有限。

(圖片: AFP)

針對 Apple Watch Series 7，郭明錤重申因面板模組品質問題，導致 Apple Watch Series 7 組裝量產時程延後至 9 月下旬，但不會影響產品發表時程。Apple Watch Series 7 的主要組裝廠商立訊目前正在積極複製產線，預估在 9 月底所有產線將開始大量生產，Apple Watch Series 7 在 10 月中下旬後出貨量會明顯改善。

至於 AirPods 3，他認為其定價將高於 AirPods 2，或者 AirPods 3 定價與目前 AirPods 2 相同，但後者降低售價，這是蘋果在手機產品定價上常見的做法。

郭明錤預計今年第四季 AirPods 的出貨量將與去年同期相當，優於市場預期，而 2022 年第一季年增率將達 15%，主要是因為新型號的優勢。

