 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

郭明錤：Apple Watch 7生產問題已解決、9月大量生產、立訊受益

鉅亨網編譯羅昀玫
郭明錤：Apple Watch 7生產問題已解決、9月大量生產、立訊受益 (圖片：AFP)
郭明錤：Apple Watch 7生產問題已解決、9月大量生產、立訊受益 (圖片：AFP)
Tag
蘋果Apple Watch 8Apple Watch 7Apple Watch面板模組面板LGDJabilYoung Poong立訊精密郭明錤天風國際立訊

天風國際分析師郭明錤週五 (10 日) 最新調查報告指出，Apple Watch 7 生產問題解決，將如期在 9 月發表並大量生產，看好組裝廠立訊精密 (002475-CN) 第四季營收顯著增長。

近期傳出蘋果 (AAPL-US) 因 Apple Watch 7 全新設計過於複雜，導致小規模試產出現問題，恐將衝擊年末出貨，對此，天風國際分析師郭明錤稱蘋果與代工廠已克服面板模組品質議題。

郭明錤表示，此前傳出的生產問題可能與 LGD、Jabil 或 Young Poong 有關，但蘋果 Apple Watch Series 7 目前已解決面板模組的信賴度問題，預計 Apple Watch 7 的面板模組將於 9 月中旬開始大量生產，以及 9 月下旬開始大量出貨。

郭明錤預估，Apple Watch 7 與總體的 Apple Watch 出貨量在 2021 年將分別顯著成長至 1,400–1,600 萬支與 4000–4,500 萬支。

郭明錤認為，早前傳出生産議題爲上遊零件端造成，而非組裝端，之前組裝廠立訊精密股價修正為過度反應，這為投資人提供了好的買點。

郭明錤預測立訊 Apple Watch 事業在 2021 年第四季利潤將顯著超過的 2021 年第一季至第三季利潤總合併，並擊敗市場預期。

郭明錤還預測 Apple Watch 8 將會加入體溫等新的健康管理功能，因此正向看待 2022 年 Apple Watch 需求。

週五截稿前，蘋果 (AAPL-US) 早盤微幅上漲 0.077%，暫報每股 154.19 美元

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
立訊精密CN-002475蘋果US-AAPL
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞