中國工信部：「連結壁壘」問題是下一階段網科業整頓重點

周一 (13 日) 中國工信部針對近期要求中國各平台要依標準解除連結壁壘一事，指出因為中國平台經濟發展快速，這過程中出現一些問題，有的需要靠技術來解決，有的則需要利用監管來解決，還有一些需要各方連結，並有系統地來解決。

中國工信部部長肖亞慶表示，未來要從發展的角度來解決這個問題，網路安全是政策底線，網路發展一定要能夠使民眾生活更加方便，最終達成網路平台經濟健康有秩序的發展目標。

另一方面，中國工業和資訊化部稱，近期政府在進行 APP 專項治理的基礎上，經過深入調查，在吸取各方意見後，從今年 7 月份展開為期半年的網路產業專項整治行動，主要對擾亂市場秩序、侵害使用者權益、威脅數據安全、違反資源和知識管理規定等 4 個方面 8 類問題進行集中整頓。

(圖片: AFP)

目前中國政府對於網址連接的事項是重點整治的問題之一，怎麼樣能夠保障合法的網址正常連結，是網路發展的基本要求。無正當理由限制網址連結，已嚴重影響使用者的體驗，也損害用戶權益。所以在接受市場舉報、投訴後，下一階段將針對相關事項要求產業自律及整頓。

現階段中國工信部是站在「指導」的角色，要求相關企業認知到網路互聯互通是網路高品質發展的必然選擇，讓用戶暢通、安全地使用網路也是相關業者必須努力的方向。

下一步，中國工信部將重點聚焦整頓此問題，加強行政指導與監督，加強依法處份，對整頓不到位的問題將透過召指導會等多種方式，督促企業落實主關機關要求。

所謂「連結壁壘」指的是，在微信無法開啟抖音連結、在抖音無法直接連結至淘寶，或是在淘寶分享商品給微信好友需要經過重重難關等等，此舉引發許多使用者不滿與不便。

