 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中國工信部：「連結壁壘」問題是下一階段網科業整頓重點

鉅亨網新聞中心
中國工信部：「連結壁壘」問題是下一階段網科業整頓重點(圖片:AFP)
中國工信部：「連結壁壘」問題是下一階段網科業整頓重點(圖片:AFP)
Tag
中國網路連結壁壘網址平台經濟APP

周一 (13 日) 中國工信部針對近期要求中國各平台要依標準解除連結壁壘一事，指出因為中國平台經濟發展快速，這過程中出現一些問題，有的需要靠技術來解決，有的則需要利用監管來解決，還有一些需要各方連結，並有系統地來解決。

中國工信部部長肖亞慶表示，未來要從發展的角度來解決這個問題，網路安全是政策底線，網路發展一定要能夠使民眾生活更加方便，最終達成網路平台經濟健康有秩序的發展目標。

另一方面，中國工業和資訊化部稱，近期政府在進行 APP 專項治理的基礎上，經過深入調查，在吸取各方意見後，從今年 7 月份展開為期半年的網路產業專項整治行動，主要對擾亂市場秩序、侵害使用者權益、威脅數據安全、違反資源和知識管理規定等 4 個方面 8 類問題進行集中整頓。

(圖片:AFP)
(圖片: AFP)

目前中國政府對於網址連接的事項是重點整治的問題之一，怎麼樣能夠保障合法的網址正常連結，是網路發展的基本要求。無正當理由限制網址連結，已嚴重影響使用者的體驗，也損害用戶權益。所以在接受市場舉報、投訴後，下一階段將針對相關事項要求產業自律及整頓。

現階段中國工信部是站在「指導」的角色，要求相關企業認知到網路互聯互通是網路高品質發展的必然選擇，讓用戶暢通、安全地使用網路也是相關業者必須努力的方向。

下一步，中國工信部將重點聚焦整頓此問題，加強行政指導與監督，加強依法處份，對整頓不到位的問題將透過召指導會等多種方式，督促企業落實主關機關要求。

所謂「連結壁壘」指的是，在微信無法開啟抖音連結、在抖音無法直接連結至淘寶，或是在淘寶分享商品給微信好友需要經過重重難關等等，此舉引發許多使用者不滿與不便。
 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞