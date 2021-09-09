螞蟻壟罩監管烏雲 大股東富達持股市值下滑近5成 二度下修估值

隨著中國政府加大對金融業的監管力道，阿里巴巴旗下金融科技巨頭螞蟻集團的前景正在惡化，富達投信今年至少第二度下修對螞蟻持股的估值。

據彭博統計，截至 6 月底，富達持有螞蟻集團股權總市值下滑至 780 億美元。螞蟻集團 2 月市值為 1440 億美元，該公司 IPO 遭監管機構喊停前夕，更一度高達 2350 億美元。

另一份文件顯示，富達可能在 7 月進一步降低對螞蟻的預估估值至 670 億美元。數據顯示，富達今年 6 月給螞蟻的估值比 2018 年投資該公司時低 48%。螞蟻其他大型投資者包括 Warburg Pincus、凱雷集團 (CG-US) 和淡馬錫控股 (Temasek)。

隨著中國監管機構加大對中國富豪的審查，梳理金融科技業改革的細節，並實施數據安全和 IPO 的新規定，阿里巴巴、螞蟻集團的未來籠罩在不確定性的迷霧中。

為了跟進中國新規定，螞蟻在今年 3 月任命新執行長，並承諾徹底改造其業務。去年螞蟻集團 IPO 在最後一刻遭中國監管機構喊停，儘管中國政府近期已嘗試安撫投資者對支持民間企業的承諾，但市場並不期望當局能很快批准恢復螞蟻 IPO 計畫。

螞蟻仍在等待中國政府授權轉型為金融控股公司，此決定將大幅提高該公司資本要求，限制其成長能力。當局已下令螞蟻向競爭對手開放其支付應用程式，並改善數據保護；螞蟻還需要縮小其主要貨幣市場基金的規模，並切斷其支付平臺與其他金融服務之間的一些聯繫。