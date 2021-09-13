揚州疫情緩 元太模組廠月底前產能全面恢復

電子紙大廠元太 (8069-TW)8 月配合防疫，中國揚州模組廠停工，衝擊營收表現，但隨著揚州疫情趨緩，江蘇省已在上周四 (9 日) 宣布全域降為低風險區域，元太當地模組工廠也陸續復工，元太表示，目前已復工 7-8 成，隨著員工、物流逐步到位，月底前可望全面恢復。

中國江蘇省政府宣布，自 9 月 9 日起，揚州市全域列為低風險地區，江蘇全省中風險地區也已清零，全域同步降為低風險地區。

元太表示，部分員工仍受交通管制措施無法到崗，因此揚州當地尚未完全復工，目前復工率約達 7-8 成，隨著交通、物流逐步恢復，目前正加緊將遞延成品出貨，預期本月營收將逐步回溫。

展望下半年，元太看好，進入傳統旺季，旗下電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板需求可望逐步增溫，加上進入黑白、彩色電子紙轉換期，將有助帶動市場規模進一步放大，也不排除下半年將向客戶反映上游材料成本。

元太 8 月營收受停工影響，單月營收下滑至 8.61 億元，月減 48.3%、年減 43.2%，創下去年 2 月以來單月新低 (近 18 個月)，累計今年前 8 個月達 110.12 億元，年增 15.1%。