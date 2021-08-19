〈元太法說〉擴大材料布局 三條新產線年底完工

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (19) 日召開法說會，因應未來電子紙材料、模組需求，近年持續擴大投資力道，董事長李政昊表示，依目前時程規劃，新增的四條材料產線，其中三條將在今年第四季底投產，明年貢獻營收，另外一條則規畫在明年建置。

李政昊表示，元太未來策略布局，將著重在材料端擴充，並與既有八家模組夥伴持續擴大生態圈，也將保留既有模組廠，鎖定新產品、新技術發展。

產能方面，李政昊指出，今年宣布擴充的四條材料產線，其中三條可望在年底前開出，具體營收貢獻則落在明年，揚州廠也將投入約 6100 萬美元 (約新台幣 17.04 億元) 擴大 PI 柔性面板材料投資，認為明年雖然有新產能逐步開出，但整體模組、材料產能都還是緊張。

資本支出方面，元太因應產能擴充、年中宣布的新竹新產辦建置計畫，評估今年資本支出將落在約 15-20 億元之間，並將視實際需求動態調整。

另一方面，法人關心元太與英國 Nuclera 策略夥伴進展，李政昊表示，這是元太非顯示領域布局，也看好未來生物科技發展加速，目前雙方在蛋白質與基因合成生物列印 (bio-printer) 系統開發上符合預期，力拚明年將產品推展到市場。