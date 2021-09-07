元太揚州模組廠停工衝擊 8月營收近腰斬寫18個月新低

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (7) 日公布 8 月營收，受中國江蘇揚州疫情嚴峻，當地模組廠配合防疫停工，加上貨運受限，單月營收近乎腰斬，僅達 8.61 億元，月減 48.3%、年減 43.2%，創自去年 2 月以來新低(近 18 個月)，累計前 8 個月達 110.12 億元，年增 15.1%。

受 Delta 變種病毒影響，中國江蘇揚州為此波疫情重災區，當地政府為防堵疫情擴散，8 月即採限制移動、封城、停工等措施，元太當地模組廠也配合政府要求停工，元太也在上月中旬就示警，8 月營收將受揚州廠封城、運輸影響。

據了解，中國揚州近期疫情逐步趨緩，但當地政府仍限制民眾無法自由移動，因此當地工廠恢復尚需時間，元太表示，正持續關注當地疫情變化，將在符合當地政府防疫前提下，視疫情控制狀況進行生產調度，下半年也將加大生產出貨，滿足客戶訂單需求，強調訂單僅將遞延出貨。

展望下半年，元太指出，進入傳統旺季，旗下電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板需求可望逐步增溫，加上進入黑白、彩色電子紙轉換期，將有助帶動市場規模進一步放大，也不排除下半年向客戶反映上游材料成本。

另一方面，元太今日也宣布榮獲《HR Asia》頒發的 2021 亞洲最佳企業雇主獎，肯定元太在人才培育、薪資福利、友善職場等三大領域的積極投入。