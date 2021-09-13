中國工信部：造車廠太多 期待業內整併

周一 (13 日) 中國工信部部長肖亞慶指出，目前中國新能源汽車企業數量太多，整個產業處於小而散的狀況，希望這個產業能進行合併重整，提高產業集中度。

肖亞慶針對目前中國新能源汽車產業情況認為，新能源汽車產業要充分發揮市場機制，鼓勵企業合併重整壯大產業實力，進一步提升產業集中度。再來則是加強推廣應用，加速充換站基礎設施建設，持續進行新能源汽車下鄉政策，推動大眾運輸車輛全面電動化的試辦業務。

同時促進跨界融合，推動電動化與智慧網路連結發展。最後則是希望業內能提升產品品質，在品質安全、低溫適用等各方面提供更高標準、更嚴格的要求。

(圖片: AFP)

中國汽車協會近期公布，中國 8 月汽車銷售量 179.9 萬輛，年減 17.8%，1～8 月汽車銷量 1655.6 萬輛，年增 13.7%。不過，8 月新能源汽車市場依然勝過整體產業，產銷月度和年度持續保持成長，產銷量首度超過 30 萬輛，再創歷史新高，分別達到 30.9 萬輛和 32.1 萬輛，月增率分別為 8.8% 和 18.6%，年增率則均為 1.8 倍。

電動車的前景將是未來 30 年車界與科技業的大事，中國針對電動車提供不少扶持政策，同時也吸引非本業的企業投入搶錢，最令市場驚訝的就是中國有許多地產業者「跨業」造車，當中以財務問題嚴重的恒大集團 (3333-HK) 最受市場關注。

但事實上從恒大健康 (708-HK)「改名」的恒大汽車虧損連連，汽車這個「主業」只佔總營收 0.5%，主要營收貢獻來源都是「健康管理」，這反映中國企業跟風圈錢的現象。為了避免資源浪費，中國工信部在此時點出產業問題所在，是否會加速該產業一波的整併潮值得留意。