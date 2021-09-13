〈陸港盤後〉類股輪動撐權值 上證強勢依舊逆勢收漲0.3%

周一 (13 日) A 股三大指數開盤漲跌互現，近期表現明顯較優的上證持續保持強勢，在原物料、元宇宙、海運等族群領漲的帶動下，上證保持在 3700 點附近上下震盪。

而半導體類股則是在下游需求如記憶體、面板、驅動 IC、電源管理 IC 等出現下滑，以及中國官方嚴查哄抬晶片報價問題之下，持續遭到獲利了結賣壓，導致科創 50 指數重挫，連帶拖累創業板指人氣。

目前 A 股又再度輪動，由最早的成長型族群，轉變到景氣循環產業。而在這轉換過程中，股市成交量能保持不墜，今日滬深兩市成交金額再度破兆，達人民幣 1.46 兆元，較前一個交易日下滑人民幣約 800 億元，已連續 39 個交易日達成此佳績。

港股方面，中國官方再度出手整頓網路平台不當競爭問題，要求開放競商網路連結，另一方面市場傳出中國政府將利用國企成立一家客戶信用評等審查公司，而網科廠目前旗下的網路貸款業務將分割出來併入該公司，在這些利空消息衝擊下，恒指與恒科指跳空開低重挫。

恒指盤中一度崩跌逾 600 點，恒科指跌幅則曾逼近 4%，跌破 6500 點大關。但在三大權值股中石油 (857-HK)、中石化(386-HK)、中海油(883-HK) 領漲之下，中資銀行類股接力撐盤，抵押科技類股的跌幅，指數跌幅迅速收斂。不過相較於亞股表現仍偏弱勢。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.33%，報 3715.48 點；科創 50 指數大跌 2.99%，報 1384.19 點；深證成指下跌 0.45%，報 14705.83 點；創業板指下挫 1.17%，報 3194.27 點。

恒生指數下挫 1.5%，報 25813.81 點、恒生科技指數大跌 2.27%，報 6595.03 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 38.25 億元，其中滬股通賣超人民幣 5.92 億元，深股通賣超人民幣 32.33 億元。

法人觀點

安信證券認為，今年在雙碳與供需缺口背景下，新能源與舊能源具備高景氣屬性，因此吸引資金進駐。目前以「寧德時代」概念為主的新能源產業，因具備超長期景氣優勢，所以帶領 A 股出現新一波牛市的能量正蓄勢待發。

從基本面來看，新能源產業景氣明確，相關企業財報屢屢超越市場預期，因此在以「寧組合」為代表的高景氣類股若出現盤整，則是有機會呈現另一波爆發的開始。

