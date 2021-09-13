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〈國光新冠疫苗〉印尼一、二期臨床將收240人 最快半年內完成

鉅亨網記者沈筱禎 台北
國光生新冠疫苗印尼一/二期臨床將收240人。(圖:AFP)
國光生新冠疫苗印尼一/二期臨床將收240人。(圖:AFP)
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國光生疫苗臨床新冠疫苗防疫概念股

國光生 (4142-TW) 將赴印尼執行新冠疫苗第一 / 二期人體臨床試驗，發言人潘飛今 (13) 日表示，該試驗預計收案 240 人，預計最快半年內可完成收案，未來三期臨床將依照數據結果，進行大規模的多國多中心試驗。

潘飛指出，由於印尼人口多，每天都有破萬確診數，累計確診數已超過 400 萬人，因此去年就開始與印尼相關單位洽談，直到今年初才確定進行疫苗劑量探索試驗、並於上周取得臨床試驗核准函。

國光生新冠疫苗印尼一 / 二期臨床試驗，預計收案 240 人，已著手準備出口疫苗到印尼，另外，國光生合作的醫學院正在安排收案人員，預期半年內可完成收案，由於試驗規模不大，估經費不到 1 億元。

潘飛表示，印尼臨床試驗與過去在國內執行的一期試驗略有不同，最大差別在於疫苗劑量有所調整，加上變種病毒變異株肆虐，試驗設計成受試者需打三劑，包括打過其他廠牌兩劑疫苗的受試者，可施打國光生新冠疫苗當成追加劑，藉此增加保護力。

至於三期試驗方面，潘飛指出，雖然研發進度較國際藥廠慢，但疫情有機會流感化，並非一、兩支疫苗即能滿足全球施打需求，因此要進入三期試驗困難度應該不高，將視三期結果後，再進一步規劃三期試驗設計方向。

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