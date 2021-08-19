〈國光生垂直整合〉本季底流感疫苗陸續貢獻營收 全年拚小幅獲利

國光生 (4142-TW) 流感疫苗預計本季底開始陸續出貨並開始貢獻營收，加上國際代工訂單較去年成長，預期全年本業營收有望年增近 2 成，不過目前仍有新冠疫苗等多項試驗正在執行，墊高研發費用，全年目標力拚損平。

疾管署今年公費流感疫苗總採購量約 633 萬劑，國光生拿下最多採購量、約 368.83 萬劑，占整體比重約 58%，金額為 8.85 億元，預計 10 月開始陸續出貨並開始有營收貢獻。

法務長潘飛表示，除了公費流感疫苗外，今年自費流感疫苗供應量有望從去年的 5 萬劑提升至 10 萬劑，並交由子公司安特羅 (6564-TE) 進行鋪貨與銷售。

中國流感疫苗方面，國光生坦言，原預期今年可取得四價流感疫苗藥證，不過當地審查時程受到疫情影響被迫遞延，因此今年仍供應三價流感疫苗，雖然價格不及四價疫苗，不過整體出貨量較去年增加 4-5 倍、約 120-150 萬劑。

另外，國光生代工法商賽諾菲 (Sanofi) 流感疫苗訂單，今年銷售地區從美國擴展至英國，疫苗出貨量較去年小幅增加，看好明年將再新增更多歐洲地區，營收貢獻有望進一步成長。

國光生表示，今年流感疫苗訂單較去年大幅成長，但在沒有業外貢獻，加上多項疫苗開發案仍在進行中，研發費用較去年增加，目標全年營運損平或小幅獲利。

至於新冠疫苗開發方面，潘飛指出，由於疫情朝向流感化趨勢，將不朝向爭取國際緊急使用授權 (EUA)，規劃一步步完成傳統二、三期的大規模臨床試驗，目前正待東南亞政府通過審核，力拚本季啟動二期並開始收案。