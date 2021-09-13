美系外資看台積電將旺到12月 可望再上調資本支出

美系外資最新報告指出，在蘋果 iPhone 13 拉貨帶動下，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 月營收可望逐月走高至年底，第四季營運將比第三季更旺，並看好台積電可能上調今年 300 億美元資本支出。

外資指出，以台積電第三季財測預估的營收中位數來看，7、8 月營收已達預估值的 63.7%，蘋果 iPhone 13 的 5 奈米處理器從 7 月開始拉貨，並可望在 11 或 12 月達到出貨高峰，7/6 奈米與其他成熟製程則在需求強勁、供給吃緊下，產能持續滿載。

外資預期，台積電營收可望逐月成長至年底，且大多數強勁的需求動能會延續至明年，產能利用率將維持高檔。

外資認為，台積電可能上修今年 300 億美元的資本支出，帶動 3 年 1000 億美元的支出計畫隨之增加，主要投入在 3 奈米、5 奈米、7 奈米與 28 奈米製程，以因應客戶強勁需求。

考量資本支出金額大增，外資也看好，台積電將上修 2021-2025 年的營收年複合成長率 (CAGR)15% 的目標，並預估台積電在 4-5 年內，年營收規模可望較 2020 年的 1 兆 3393 億元倍增。

外資也樂觀看待台積電長期毛利率 50% 目標，外資認為，台積電第四季起針對新訂單投片漲價，且 12 月 31 日起將取消價格折讓、為期四季，同時，台積電也與供應商協商，盼能降低成本，可望帶動長期毛利率維持 50% 以上。