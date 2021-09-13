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打疫苗後猝死就賠，恰當否？

現代保險雜誌
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現代保險雜誌打疫苗猝死賠不賠？

百年大疫荼毒全球，成功防守一年多的台灣，在今年五月仍出現防疫破口，兇猛狡猾的病毒長驅直入，短短一個多月時間，已造成一萬四千多位國人染疫，近六百多位民眾失去寶貴性命，一度被視為全球防疫典範的台灣，正面臨最嚴峻的考驗。

可預料的，接下來國內將陷入一段疫苗爭吵期，包括施打的順序、國產疫苗的緊急授權、注射疫苗後猝死等問題。連帶的，施打疫苗後不幸身故，意外險與疫苗險能否理賠一事，也引發國人高度關注與討論。

「打疫苗致死意外險賠不賠？保險局長：要賠」斗大標題出現在各報章媒體，許多民眾或許就直觀的認為，只要打了疫苗之後身故，意外險就該理賠，但卻忽略了，針對此一問題，局長其實還做了好幾種狀況假設，並說明主力近因原則的運用。

意外的認定，向來是保險理賠糾紛的大宗，所謂意外是指非疾病所引發的外來傷害事故。只是許多狀況往往伴隨多重原因，譬如：因腦溢血昏倒撞傷頭部身亡、心臟病發導致溺斃或猝死等，外觀看起來像死於外來事故，致死主因實則是腦出血或心臟疾病。最近一些長者陸續在注射疫苗後猝死，的確令人感到相當意外，但意外險理賠與否，仍應回歸對死亡主因的判定，並非「要賠」或「不賠」二分法如此簡單。

同樣的，近期相當熱賣的疫苗險，也存在著相同的問題。疫苗險是提供民眾在接種疫苗後，一定期間內因施打疫苗引發不良反應導致住院或死亡的保障。換言之，保戶住院或身亡的主因必須是施打疫苗所致，這從該類保單承保範圍的定義，與申領給付時所需提供的文件，除了了解死因的相驗屍體證明書或死亡診斷書外，必要時還須提供「疫苗接種後嚴重疫苗不良事件通報單」，而其中一張保單更將「被保險人發生的不良反應非因 COVID-19 疫苗接種所引起」列為除外責任等，就可清楚看出。

根據中央疫情指揮中心在六月二十日表示，收到九例施打疫苗後身故的相驗案例，初步死因都跟本身的心血管疾病、慢性病有關。在這樣的情況下，當民眾想知道「保戶打疫苗後猝死，疫苗險能否理賠？」時，國內三家有提供身故給付的疫苗險公司，卻有兩家明白表示，不必證明死因為何，保戶只要是打疫苗後一定期間內身故，就理賠喪葬補償費。

這樣的做法，明顯與條款規定、費率精算不符，若基於輿論或主管機關的壓力，也只能稱為「融通理賠」，不應視為常態。保險畢竟是法律契約，相關的規範都應十分嚴謹，對於理賠尺度的拿捏，更該如此才對。

 

～精彩全文與圖表請詳見 7-8 月號（391/392 期合刊）現代保險雜誌，或請訂閱現代保險雜誌（https://www.rmim.com.tw/bookstore/


 

來源：《現代保險雜誌》 391/392 期
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