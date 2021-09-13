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保險學者:這一類健康漲價較不合理

現代保險雜誌
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現代保險雜誌健康漲價不合理

文●何楷平

第六回經驗生命表上路，死亡率下降，生存率增加，導致壽險成本降低，純死亡保障的壽險保單，沒理由不調降費率。也因此，根據本刊調查，普遍來看，不論是定期壽險或二十年繳終身壽險（未含還本或儲蓄性質的純壽險），各公司這類商品的壽險保費，確實都有做調降，幅度最高達三十％。

至於哪一個族群調降最多？各公司狀況不同，差距頗大。

以定期壽險為例，有壽險公司降幅最高的年齡層，是五十五～六十歲女性，降幅達二十五％；但也有壽險公司降幅最高，是二十～二十數歲男性，降幅高達三十％。整體來說，定期壽險降幅約在十～三十％之間。

而終身壽險（二十年繳）的降幅，則沒有定期壽險來得高，整體降幅約在三～十五％之間，漲降幅度最多的年齡層，也不完全一致。

 

死亡率下降健康險調漲？

調查：高齡者漲幅較低

更值得關注的是健康險，有不少公司也都在七月調漲健康險保費。

雖然「健康險的理賠，是依據被保險人是否有醫療需求，首要條件就是『人還活著』，因此死亡率的下降，代表有更多機會使用醫療服務」。
這樣的解釋很直覺，但健康險的險種非常多樣，且商品設計複雜，不能光憑「死亡率改善」一說，就去合理化「健康險保費上漲」這件事。

根據本刊調查，各壽險公司的健康險商品費率，以長年期的長照險、重大疾病險、重大傷病險的變動最為明顯，普遍都是調漲保費，漲幅最高達到三十％。漲幅最高的年齡層，大多落在十～三十歲的低年齡族群，高齡者的漲幅則較低或未調漲。

不過，有些長年期的長照險、重大疾病險、重大傷病險，因為具有身故保險金和祝壽保險金給付的成分，在反映新生命表下，身故給付的部分會使保費調降，醫療給付的部分則會使保費調升，不同年齡層的影響程度不一。所以，經過精算過後，具有上述特色的長照險、重大疾病險、重大傷病險，在高齡族群的保費，反而有望調降。

 

健康險險種多元

學者：這種保單漲價較不合理

東吳大學財務工程與精算數學系教授喬治華表示，新生命表反映死亡率和生存率，死亡保險是以死亡率計價，壽命的延長會直接影響壽險費率。但健康險的主要計價因子是罹病率，雖然罹病率和壽命有關聯，但壽命延長不代表罹病率一定會增加，因此死亡率的改善，對健康險費率頂多只能算是間接影響。

「尤其是非保障終身的健康險，例如保障到七十五歲的實支實付醫療險，這類商品沒有壽命延長的因素，所以新生命表上路，對這類商品的影響，更是非常有限的。」淡江大學保險學系副教授田峻吉說。

事實上，健康險的調整與否，主要還是和各公司的實際損失率和費用率有關，「以新生命表實施為由，調漲各類健康險的保費，這樣比較不合理。」田峻吉坦言。

換句話說，第六回經驗生命表的實施，對「非保障終身」、「無身故給付」、「無責任準備金」的短年期醫療險，影響相當有限，若壽險公司以新生命表上路為由，調漲上述保單費率，恐怕都有待商榷。

 

～精彩全文與圖表請詳見 7-8 月號（391/392 期合刊）現代保險雜誌，或請訂閱現代保險雜誌（https://www.rmim.com.tw/bookstore/

 

 

來源：《現代保險雜誌》 391/392 期
更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》

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