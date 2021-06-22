桃竹苗水情轉亮黃燈 科學園區節水率降為自主節水5%

旱災中央災害應變中心今 (22) 日召開第 15 次工作會報，在梅雨、午後雷陣雨挹注下，各地水庫蓄水量明顯回升，應變中心也進一步調整各地燈號，其中，桃竹苗地區改為減壓供水黃燈，各地科學園區、工業區、科技產業園區節水措施也降為由各廠商自主節水 5%。

應變中心今針對各地區燈號進行調整，桃園、新竹、苗栗地區由減量供水橙燈轉為減壓供水黃燈，嘉義、台南地區則由減量供水橙燈轉為水情提醒綠燈，彰化、雲林恢復水情正常藍燈，僅台中地區因水庫蓄水率仍低，維持減量供水橙燈，其餘地區水情燈號不變。

水利署長賴建信表示，由於台中主要水庫鯉魚潭、德基水庫蓄水量仍不及 5 成，各達約 47%、26%，經考量後維持既有燈號，但若未來集水區再降雨約 100-150 豪米，將再進一步進行調整。

因應各地區燈號調整，賴建信指出，將不會針對各地科學園區、工業區、科技產業園區廠商進行勸導、抄表工作，但仍會要求各廠商自主節水 5%。

隨著全台旱情得到緩解，經濟部長王美花表示，自今日起旱災應變中心將解除開設，由經濟部抗旱機制接手，另外，因應極端氣候挑戰，經濟部將從全力抗旱，轉以防汛減災為重點，昨也開設二級災害緊急應變小組，並調度移動式抽水機 1528 台，可隨時準備啟動抽水調度支援，減少短延時強降雨災害發生。