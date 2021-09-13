振宇五金明起競拍 底價66.67元 10月上旬上櫃

五金連鎖通路業者振宇五金 (2947-TE) 配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，明 (14) 日至 16 日啟動上櫃前競價拍賣，競拍底價為 66.67 元，於 22 日上午 10 點開標，預計 10 月上旬正式掛牌上櫃。

振宇五金此次競拍依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為 66.67 元，每標單最低為 1 張，最高 192 張。

振宇五金是結合專業五金和家庭五金商品的複合式五金連鎖銷售通路，來客有 40% 為專業師傅，60% 為一般喜好 DIY 的客群。

振宇五金表示，今年以來雖受本土疫情影響，門市營收仍持續成長，前 8 月合併營收 11.46 億元，年增 9.23%。

目前振宇五金全台門市據點近 60 家，展望後市，仍將持續展店拓展市場版圖，振宇五金指出，下半年於北部和南部門市會陸續開出，朝 5 年內全台店數翻倍達 3 位數目標邁進。

振宇五金上半年合併營收 8.37 億元，年增 7.43%，稅後純益 5995 萬元，年增 7.99%，每股純益 (EPS)3.47 元，其中，第二季稅後純益 2833 萬元，年增 5.74%，在疫情期間仍維持正成長。