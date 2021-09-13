台股觀望氛圍濃 法人保守看蘋果新機效應

在市場追價意願有限的情況下，台股量縮價跌，法人指出，儘管指數仍站穩季線之上，但隨著投資氛圍轉趨觀望下，蘋果新機題材是否能拉抬指數表現，仍有待觀察。

台股今 (13) 日小跌 28 點收在 17446 點，但成交量萎縮不到 3000 億元，累計大盤成交量已經連續 14 個交易日不到 4000 億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣經濟內熱趨勢持續，根據最新公布台灣出口數據顯示 8 月出口金額 395.5 億美元，年增 26.9%，創歷年單月新高，更讓出口連 14 紅。

進一步看，包括電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬、機械全數改寫新高，反映目前台灣出口仍持續受惠全球復甦後的補庫存效應、5G 等新科技及數位轉型、消費性電子備貨潮及旺季效應、原物料價量齊揚等，預估 9 月出口年增率將維持雙位數增長，第四季有機會突破 400 億美元大關。

至於即將問市的蘋果新機，包括 iPhone13、AppleWatchSeries7、AirPods3 可望成為市場與台股新亮點，但葉獻文認為，今年蘋果供應鏈較未受到新品等題材面激勵，漲勢相對落後，事實上相關供應鏈自第二季開始即出現拉貨潮，預期隨新機上市、銷售數據等題材帶動，有利蘋概股在第三季能展開落後補漲行情。

但要注意的是，今年蘋果新機並未出現規格大幅提升的亮點，加上部分零組件等成本價格上升，補漲力道將視銷售數據而定。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期因多數企業皆在預估明年獲利數據，加上受到漲價、缺料及疫情反覆等多空訊息干擾，部分數據沒有明顯讓市場驚豔。

蕭惠中說，許多數據仍在持續修正的過渡階段，市場整體觀望氣氛較濃，也使台股過去一周大致呈現區間震盪格局。

蕭惠中進一步指出，接下來牽動市場表現的重要因素將包括了全球疫情的變化、經濟持長力道、美元指數表現、資金動能流向、終端消費狀況與長短料的調整，以及個股評價水準，建議應持續觀察相關指標，作為投資時的判斷參考。

