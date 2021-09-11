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台股價量背離 短線留意震盪

鉅亨網記者郭幸宜 台北
台股價量背離 短線留意量能引發指數震盪。(鉅亨網資料照)
台股價量背離 短線留意量能引發指數震盪。(鉅亨網資料照)
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成交量套牢賣壓季線

台股雖成功收復季線但量能明顯萎縮，法人表示，在疫情與聯準會縮表等不確定性干擾下，在買盤觀望縮手下，短線須留意資金動能對盤勢的影響。

在電子股和部分非電族群的帶動下，出現價量背離格局，雖再度重返季線與 17400 點關卡，但因量能低迷導致周線仍翻黑做收。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股呈現區間震盪格局，主要是反應近期許多企業都在預估明年獲利數字，但也因為受到漲價、缺料及疫情等多空訊息反覆干擾，部分預估數字沒有讓市場驚豔、抑或是也還處於邊走邊修的過渡階段，以致於觀望氣氛較濃。

蕭惠中指出，台股朝向差異化的復甦，如半導體的漲價，趨使電子產品成本全面上漲，但消費性產品面臨終端需求下修雜音，如手機、NB 和 TV 等，也是讓台股多空雜陳、區間震盪的因素之一。

從基本面來看，根據安聯投信台股團隊內部初步預估，2022 年電子股的盈餘成長率仍可望有 4.5%，原物料、金融股等則因為今年高基期的問題衰退。

保德信高成長基金經理人葉獻文分析，台股回升至前波高點附近後，在解套賣壓出籠下，導致本週台股震盪幅度加劇，而大盤連續 13 個交易日成交金額低於 4000 億元，週四與週五皆不到 3000 億元，本週四成交金額甚至回落至 2469.15 億元，為 2020 年 12 月 26 日以來最低。

葉獻文說，在指數反彈後市場觀望心態濃厚，使得資金動能再度下滑，不過即使遇到解套賣壓，指數仍守穩半年線之上，預期大盤將處於高檔震盪格局。

蕭惠中認為，目前主要牽動市場表現因素包括疫情變化、全球經濟成長力道、美元指數表現、資金動能流向、終端消費狀況與長短料調整，以及個股評價水準。

葉獻文建議，隨著基期墊高，可聚焦年成長性逐季擴大的個股，科技股方面可持續鎖定伺服器、5G、電動車、半導體、IC 設計相關產業，亦看好強勁需求所推升的消費性電子類股與電子零組件，傳產則看好有獲利支撐的成衣、製鞋、腳踏車、運動休閒等。
 

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