Delta病毒來襲台股震盪 今年績效前4大ETF戰勝大盤

上週美股轉為高檔震盪，加上台灣本土疫情升溫，台股回升至前波高點附近後，逢高檔獲利了結賣壓湧現，近期台股震盪明顯加劇，法人建議，以定期定額方式投資 ETF，增加資產的抗震力，今 (2021) 年績效前 4 大 ETF 皆戰勝大盤，可看出攻守兼備。

法人表示，近期受到漲價、缺料及疫情等多空訊息反覆干擾，指數呈現高檔震盪，而中秋連假將至，市場觀望氣氛濃厚，台股恐持續量縮整理格局。本週關注蘋果新品發表，有望提振電子股表現。

不過隨著震盪加劇，選股難度升高，法人建議可以布局 ETF，觀察今年以來截至 9/10 績效名列前茅的 ETF，以國泰台灣 5G+(00881-TW) 表現最佳，今年以來報酬率達 20.39%；績效亞軍的富邦公司治理 (00692-TW) 也有超過兩成的水準、達 20.08%；富邦台 50(006208-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 績效也都戰勝大盤，分別為 19.32%、18.98%。

在高股息 ETF 部分，國泰永續高股息 (00878-TW) 今年以來報酬率達 16.32%，高於元大高股息 (0056-TW)，並完成 100% 填息的紀錄，讓投資人股息、價差兩頭賺。

上述 ETF 也都在受益人前十大中榜上有名，其餘受益人最多的四檔 ETF 都是今年才發行的主題式 ETF，包括：中信關鍵半導體 (00891-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、富邦越南 (00885-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)，可見台股股民對主題式 ETF 的接受度相當高。

國泰投信表示，8 月在國內當沖稅可否延續及美國購債政策等不確定因素干擾下，台股呈現價跌量縮格局，但 8 月下旬，在台積電漲價利多帶動下指數開始強勁反彈，展望後市，手機、伺服器與汽車強勁需求將帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮，加上蘋果新機本週即將發表，有望帶動蘋概股表現，而國泰台灣 5G + 成分股中達 75% 屬蘋果供應鏈，可望跟著受惠。此外，Delta 變種病毒入侵提高警戒，導致台股出現震盪，建議可提升高股息配置，有利提升資產保護力。