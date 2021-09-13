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〈長佳智能展望〉每股37元登興櫃 近期將取得美FDA藥證

鉅亨網記者沈筱禎 台北
長佳智能經營團隊。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
長佳智能經營團隊。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
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醫療長佳基因檢測醫材生技股

數位醫療研發公司長佳智能 (6841-TE) 明 (14) 日將以每股 37 元登陸興櫃，董事長陳明豐表示，已取得三張台灣 TFDA 藥證，另外有四個產品美國 FDA 正在審查中，其中影像傳輸裝置藥證審查進入尾聲，近期有望取證，挹注明年營運成長。

長佳智能與中國醫藥大學醫院長期合作，透過授權取得醫療數據後，將大量資料建置成資料庫與人工智慧解決方案，提供給藥廠、學術研究公司、營養科學、保險業等不同領域業者。

長佳智能共有三大事業體，分別為醫療大數據、醫療 AI 軟體醫材與雲端平台，其中，醫療大數據已接獲許多國際藥廠訂單，醫療 AI 軟體醫材則向台灣與美國申請藥證中，雲端平台則是與國內多數人壽壽險公司合作，預計明年上半年將會陸續亮相。

陳明豐指出，醫療 AI 軟體醫材共有三項產品已取得台灣 TFDA 藥證，包括骨齡輔助診斷系統、醫學影像傳輸裝置、圖像記錄傳輸系統，其中，骨齡輔助診斷系統已開始有營收貢獻，後續還有兩項產品正在審查中、兩項產品也將陸續送件。

美國藥證方面，長佳智能開發的醫學影像傳輸裝置，藥證審查已進入最後階段，待完成行政程序後，近期有望取得藥證，有機會明年開始有營收貢獻，另外，還有三項產品包括心電圖分析軟體、心胸比估算系統與骨齡圖譜參照系統正在審查中。

陳明豐表示，除了布局美國、台灣市場外，旗下產品陸續取得藥證後，將擴大至中國與歐盟市場，目標成為國際級醫療大數據服務公司。

此外，長佳智能也跨域發展基因檢測，在健康雲端平台中建置基因檢測 AI 分析平台，提供營養素分析、免疫力、過敏、視力、智力等 7 大報告，可藉此開發專屬基因檢測及提供行動化追蹤服務。

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