全台空屋率首度跌破10% 創新低

內政部今 (13) 日發布去年下半年低度使用 (用電) 住宅統計，全國共計 88 萬 2634 宅，占房屋稅籍住宅類宅數比率 9.96% (俗稱空屋率)，為 2009 年有統計以來首度降至 10% 以下，顯示住宅類房屋使用率明顯提升。

為了解可供居住使用、但頻率偏低的住宅情形，內政部勾稽房屋稅籍資料與台電用電資料，將平均用電度數小於或等於 60 度 (約中型冰箱及電視的月用電量) 的住宅視為低度使用 (用電) 住宅，並每年辦理統計 1 次，但為更快掌握資訊，去年起改為每半年統計 1 次。

經內政部分析，全國低度使用住宅比率自 2009 年高峰 11.49% 後，長期呈現下降趨勢，去年下半年為 9.96%，不僅較上半年下降 0.09 個百分點，且為有統計以來首次跌破 10%。

就縣市別觀察，去年下半年各縣市低度使用住宅宅數，以新北市 13 萬 1300 宅最多 (7.98%)，高雄市 10 萬 8316 宅次之 (10.03%)，第三為台中市 9 萬 3291 宅 (8.82%)；就各縣市低度使用住宅比率來看，前 3 名分別為金門縣 18.13%、宜蘭縣 16.29% 及台東縣 15.02%。

109 年下半年低度使用 (用電) 住宅統計。(圖：內政部提供)

另外，內政部也公布新建餘屋 (待售) 住宅，是指住宅市場上，私法人興建與完成第一次登記之後，首次進入市場有銷售可能而未售出的住宅，且為低度使用住宅的一部分 (不含預售市場餘屋)。

內政部指出，雖然去年第 4 季住宅類的建築物使用執照核發 29113 宅，為 2016 年第 1 季以來新高，住宅供給增加，但全國新建餘屋住宅數量已連續 4 季減少，去年第 4 季減至 69581 宅，為 2016 年第 3 季以來新低。

就六都而言，新建餘屋住宅數量由高至低依序為新北市 14474 宅、台中市 9618 宅、桃園市 8841 宅、高雄市 8259 宅、台南市 5310 宅、台北市 4226 宅；與前季比較，僅台中市數量增加，其餘五都的數量皆為減少。